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Хто дає гроші Україні? Названа найбільша п’ятірка кредиторів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Хто дає гроші Україні? Названа найбільша п’ятірка кредиторів
Ексголова Ради НБУ зауважив, поки йде війна, принципових змін у формах отримання майбутньої допомоги не очікується
фото з відкритих джерел

Данилишин: Середня вартість обслуговування усіх кредитів, наданих Україні офіційними зовнішніми кредиторами, станом на жовтень 2023 р. становить близько 2,1% річних

Найбільшими донорами міжнародної допомоги для України стали Євросоюз та Європейський інвестиційний банк ($24,9 млрд), США ($22,9 млрд), МВФ ($6,3 млрд), Канада ($3,6 млрд), Світовий банк ($2,0 млрд). 84% усіх отриманих Україною грантів надали США. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ексміністр та ексголова Ради НБУ Богдан Данилишин.

«Варто згадати, що у плані Маршала для післявоєнного відновлення Європи частка грантів становила 91%, а кредитна допомога спрямовувалася виключно на самоокупні інвестиційні проєкти. Важливим аспектом плану Маршала була економічна реконструкція та відновлення виробничого сектора країн з орієнтацією на подальшу інтеграцію у світову (європейську) економіку. Частина коштів виділялася місцевим бюджетам для здійснення державних закупівель продукції новостворених чи відновлених підприємств», – сказав ексміністр.

Ексголова Ради НБУ зауважив, поки йде війна, принципових змін у формах отримання майбутньої допомоги не очікується.

«Це пільгові кредити та гранти на підтримку державного бюджету. Більш бажаними серед них, звичайно, є безповоротні гранти. Загалом за 2022-2023 рр. (станом на 9 листопада цього року) Україна отримала $66,5 млрд валової міжнародної допомоги, з якої $27,3 млрд (41%) складають гранти. А за дев’ять місяців 2023 р. отримано $32 млрд допомоги, з якої лише близько 30% – грантова. З міркувань боргової стійкості ця частка є недостатньою», – каже ексміністр.

За словами Данилишина, важливе значення для боргової стійкості також має вартість обслуговування взятих позик.

«За даними Мінфіну, середня вартість обслуговування усіх кредитів,  наданих Україні офіційними зовнішніми кредиторами, станом на жовтень 2023 р. становить близько 2,1% річних. Одними з найдорожчих кредитів, взятих Україною з початку війни, виявилися кредити МВФ – їхнє обслуговування у поточному році обійдеться у близько 8% річних», – пояснив ексголова Ради НБУ.

Данилишин вважає, твердження, що МВФ надає ледь не найдешевші кредити у світі, в умовах України не відповідає дійсності.

«Для порівняння: кредит від Франції, отриманий Україною у листопаді 2022 року, має фіксовану дохідність у 1,04% річних, кредит від Японії у червні 2022 року – 1% річних, кредит від Канади у квітні 2023 року – 1,5% річних», – зазначив ексміністр.

Нагадаємо, за 2023 рік Україна отримала 404,9 млрд грн у вигляді грантової підтримки. Найбільше коштів надали США.

Зокрема, якщо в України не буде проблем із макрофінансовою допомогою, то курс долара у 2024 році буде на рівні 41,4 грн/$, як закладено у державному бюджеті.

До слова, головний виконавчий директор JP Morgan Джеймі Дімон заявив, що ескалація конфлікту між Ізраїлем і сектором Гази може мати серйозні геополітичні наслідки для світової економіки.

Читайте також: Богдан Данилишин: Нацбанк перетворився у безконтрольний орган
Теги: Європейський союз США фінанси гроші війна

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