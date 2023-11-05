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Трагедія у 128-й бригаді: названо перші імена жертв

Надія Карбунар
glavcom.ua
Трагедія у 128-й бригаді: названо перші імена жертв
З перших днів широкомасштабної російської агресії Сергій Кузнєв долучився до лав Збройних сил України
фото: mva.gov.ua

Загинув заступник командира батареї з морально-психологічного забезпечення Сергій Кузнєв

Під час російської атаки на 128-му гірсько-штурмову бригаду Збройних сил України загинув заступник командира батареї з морально-психологічного забезпечення Сергій Кузнєв. Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів.

Боєць воював на Донбасі після того, як РФ вдерлася туди у 2014 році, потім демобілізувався й долучився до команди Міністерства у справах ветеранів України, а після цього – з перших днів повномасштабного російського вторгнення РФ, знову доєднався до лав ЗСУ.

«Сергій мешкав в Ужгороді понад 20 років. З 1998 до 2007 року проходив військову службу у лавах Збройних сил України в гірсько-піхотному батальйоні. Після звільнення в запас заснував власну справу, яку довелося закрити та поїхати на східний фронт нашої держави, оскільки 2014 почалася збройна агресія Російської Федерації проти України. Учасник боїв під Дебальцеве», – поділилися у Міністерстві у справах ветеранів.

Виноградівська міська рада повідомила, що 3 листопада унаслідок ворожого ракетного удару біля села Зарічне Запорізької області загинув командир артилерійського взводу, капітан Дмитро Мілютін. Воїн народився у 1980 році, мешкав у місті Виноградів та був членом виконавчого комітету Виноградівської міської ради.

Трагедія у 128-й бригаді: названо перші імена жертв фото 1

«Висловлюємо щирі співчуття родині та побратимам загиблого. Вічна пам’ять герою – Захиснику України!», – додали у міській раді.

Як відомо, внаслідок ракетного удару ворога по 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді на Запорізькому напрямку загинули 28 військових, ще 53 дістали поранення.

Нагадаємо, у суботу, 4 листопада, стало відомо, що російська армія завдала ракетного удару по розташуванню 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Удар відбувся, ймовірно, під час шикування з нагоди Дня артилерії і ракетних військ 3 листопада. Є жертви і поранені серед військових та цивільних. Цю інформацію підтвердили ЗСУ та міністр оборони Рустем Умєров.

На території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу за загиблими воїнами 128-ї бригади.

Теги: агресія звільнення фронт міністр Закарпаття армія поранення Рустем Умєров

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