Азербайджан продовжує виховувати Кремль

Азербайджан наразі продовжує виховувати Кремль. Лише можу уявити рівень істерики у Москві від чергової «другосортної» країни, яка б'є по «базовим налаштуванням» РФ.

Пострадянський простір до сих пір сприймається РФ як територія, де російська імперська машина повинна мочитися своєю політичною сечею.

«Мітити» її цей вошивий скажений пес звик без зупинки і остраху відстрілу. Але вакцина проти путінської шлункової жовчі таки існує.

Для РФ найбільш дошкульні та болючі удари саме з боку колишніх радянських республік, особливо від України, Казахстану та Азербайджану – держав, які найбільш послідовно та ефективно здійснили реальну суверенізацію та збалансування (або повний демонтаж) російського впливу. Україна – з рухом в ЄС, Казахстан – поглядом на Китай, Азербайджан – коаліцією із Туреччиною.