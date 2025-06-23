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Путін заявив про початок серійного виробництва «Орєшніка»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Путін заявив про початок серійного виробництва «Орєшніка»
Вперше РФ вдарила по Україні «Орєшніком» 21 листопада 2024 року
фото з відкритих джерел

Кремль вважає, що «Орєшнік» нібито дуже добре себе зарекомендував у бойових умовах

Росія розгортає серійне виробництво нового ракетного комплексу «Орєшнік». Про це заявив російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з випускниками вишів силових та військових відомств, передає «Главком».

Путін сказав, що «Орєшнік» нібито дуже добре себе зарекомендував у бойових умовах.

Путін заявив про початок серійного виробництва «Орєшніка» фото 1

Крім того, диктатор додав, що РФ буде підвищувати бойові можливості всіх видів та родів військ.

Нагадаємо, раніше очільник російської делегації Володимир Мединський в інтерв'ю для RT заявив, що росіяни вимагають ударів по містах України «Орєшніком». За його словами, населення Росії вимагає жорсткіших дій від Кремля. Особливо таких вимог побільшало після останніх атак українських спецслужб на російські військові об'єкти.

Нагадаємо, 21 листопада минулого року Росія вдарила по Дніпру «Орєшніком». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Тоді диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

Варто зазначити, що глава Кремля не вперше лякає Україну своїм «Орєшніком». Так, коментуючи атаки безпілотників ЗСУ на Казань, Путін заявив, що Україна пошкодує про це і зіткнеться з ще більшими руйнуваннями. За його словами, настав час випробувати балістичну ракету середньої дальності у бойових умовах.

Як повідомляли експерти Інституту вивчення війни, часті заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо балістичної ракети «Орєшнік» та російських неядерних засобів стримування свідчать про те, що Кремль постійно намагається продемонструвати світу свою ядерну силу.

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Теги: росія зброя війна путін ракета

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