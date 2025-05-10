Парад Путіна: МЗС висловило демарш країнам, чиї представники приїхали до Москви

На парад Путіна прибув голова КНР Сі Цзіньпін та інші президенти

Перший заступник міністра Сергій Кислиця наголосив, що в умовах війни присутність іноземних лідерів на заходах держави-агресора розцінюється як вияв недружнього ставлення

Міністерство закордонних справ України розкритикувало участь лідерів і високопосадовців низки країн у заходах, організованих Кремлем у Москві 9 травня. У МЗС заявили, що така присутність не має нічого спільного з ушануванням пам’яті жертв і героїв Другої світової війни, передає «Главком».

Як зазначили у зовнішньополітичному відомстві, українська сторона вручила демарш очільникам дипломатичних місій країн, чиї вищі представники були присутні на військовому параді в Москві.

Перший заступник міністра Сергій Кислиця наголосив, що в умовах триваючої російської агресії, масових вбивств мирного населення, обстрілів цивільної інфраструктури та численних воєнних злочинів, присутність іноземних лідерів на заходах держави-агресора розцінюється як вияв недружнього ставлення.

У заяві також підкреслюється внесок українського народу у перемогу над нацизмом у складі антигітлерівської коаліції та СРСР. У МЗС наголосили: Україна не дозволить Росії привласнювати спільну перемогу чи применшувати роль українців у ній.

Кислиця додав, що Російська Федерація досі відмовляється підтримати ініціативу США щодо повного і безумовного 30-денного припинення вогню, яку Україна схвалила ще 11 березня. Більше того, попри заявлене Кремлем «парадне» перемир’я, щоденні атаки по українських позиціях тривають уздовж усієї лінії фронту.

У МЗС підсумували, що участь високопосадовців іноземних держав у заходах Кремля фактично є зневагою до пам’яті про Другу світову війну та підтримкою нинішньої агресивної політики Росії в Європі.

Раніше ми писали, що російський диктатор Володимир Путін запросив на своє свято багатьох соратників, однак деякі з них відмовилися від участі в параді. Фото тих, хто таки прибув до Москви зібрав «Главком».