️Україна встановила дипломатичні відносини з Сомалі

Сибіга: Україна зацікавлена у зміцненні зв’язків та присутності

Україна офіційно встановила дипломатичні відносини з Сомалі, що на північному сході Африки. Як передає «Главком», про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підписав відповідний протокол з державним міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Сомалі Алі Мохамедом Омаром на полях Анталійського дипломатичного форуму.

Сибіга заявив, що Україна зацікавлена у зміцненні зв’язків та присутності.

«Обговорили шляхи розвитку нашої співпраці. Україна надавала допомогу Сомалі в межах програми «Зерно з України» і готова продовжувати зміцнювати продовольчу безпеку. Ми цінуємо підтримку Сомалі суверенітету та територіальної цілісності України», – зазначив міністр.

Сомалі або Федеративна Республіка Сомалі – країна на північному сході Африки, на узбережжі Індійського океану на так званому Африканському розі. Зараз єдиною законною владою в країні є Федеральний уряд Сомалі, який визнається міжнародним співтовариством, проте цей уряд донедавна контролював лише частину столиці країни – міста Могадішо. Значна частина території Сомалі досі перебуває під контролем невизнаних державних утворень або є самокерованими територіями, керівництво яких має різні, іноді протилежні погляди з питання об'єднання під владою Могадішо. Сомалі належить до найменш розвинених країн, згідно з класифікацією ООН. Попри два десятиліття громадянської війни, країна зберегла неформальну економіку, засновану переважно на тваринництві, грошових переказах з-за кордону і телекомунікаціях.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня 2024 року африканська держава Малі розірвала дипломатичні відносини з Україною, ставши першою країною, яка розібрала дипвідносини з Україною. Причиною такого рішення названо підтримку Україною антиурядових повстанців – плем’я туарегів, яке нещодавно ліквідувало російських найманців з ПВК «Вагнер».

Вже 8 серпня 2024 року уряд Нігеру прийняв рішення про розрив дипломатичних відносин з Україною через «солідарність з урядом і народом Малі» та у зв’язку з нібито підтримкою Україною «терористичних угруповань».

У МЗС наголосили, що подібне рішення є жестом «солідарності» з тими, хто обрав шлях на зближення з державою-терористом, Російською Федерацією, яка вже понад два роки веде неспровоковану повномасштабну агресивну війну проти України, застосовує масштабний терор проти нашої держави, її населення та цивільної інфраструктури, скоює численні воєнні злочини проти українського народу, дестабілізує міжнародну безпекову та політичну ситуацію, поширює хаос і конфронтацію в усіх куточках світу, включно з Африканським континентом.