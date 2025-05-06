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МЗС попередило іноземних військових про наслідки за участь у параді в Москві

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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МЗС попередило іноземних військових про наслідки за участь у параді в Москві
Як заявили в МЗС, Росія запрошує іноземних військовослужбовців до участі в параді 9 травня для того, щоби відбілити свої воєнні злочини та виправдати агресію
фото: АР

МЗС: Участь іноземних військових буде дорівнюватися підтримці держави-агресорки

Участь іноземних військовослужбовців у параді в Москві є неприйнятною та буде розцінюватися Україною як наруга над памʼяттю про колективну перемогу над нацизмом. Як передає «Главком», про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ.

Як заявили в МЗС, Росія запрошує іноземних військовослужбовців до участі в параді 9 травня для того, щоби відбілити свої воєнні злочини та виправдати агресію.

«Російська армія вчинила та продовжує вчиняти в Україні звірства, масштабу яких Європа не бачила з часів Другої світової війни. Саме ця армія буде маршувати 9 травня на Красній площі в Москві. Ці люди не є визволителями Європи, вони є окупантами та воєнними злочинцями», – наголосили у відомстві.

У МЗС нагадали, що сьогодні проти українського народу, який є «одним з народів-переможців над нацизмом і сплатив страшну ціну за мир та свободу в Європі», ведеться жорстока та неспровокована війна. У ході цієї агресії російські солдати вчинили сотні тисяч воєнних злочинів, убили вже 620 та поранили майже 2 тис., депортували щонайменше 20 тис. українських дітей, вказано у повідомленні.

За таких умов участь іноземних військових буде дорівнюватися підтримці держави-агресорки. Особливо це стосується країн, які декларують нейтральність у ставленні до російсько-української війни, підкреслили у МЗС

«Участь іноземних військовослужбовців у цьому дійстві є неприйнятною та буде розцінюватися Україною як наруга над пам'яттю про перемогу над нацизмом, пам'яттю мільйонів українців-фронтовиків, які визволяли нашу країну та всю Європу від нацизму вісім десятиліть тому», – заявили у міністерстві.

МЗС закликало іноземні держави утриматися від участі їхніх військовослужбовців у параді в Москві 9 травня та гідно вшанувати жертви Другої світової війни та колективну перемогу над нацизмом без виправдання російської агресії та звірств проти українців.

До слова, Російська Федерація активізувала мережу агентів у всій Європі та Сполучених Штатах для організації пропагандистських акцій до 9 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки.

Так, у Празі плануються масові заходи проросійського характеру з 7 до 8 травня. Зокрема, мітинг «За відновлення відносин із Росією» та акція під назвою «80-річчя звільнення від фашизму. Ми не можемо мати мир», які організовує рух Ne zakladnam CR.

У Софії 9 травня організація «Російський дім у Болгарії» готує акцію «Георгіївська стрічка».

Нагадаємо, у Росії 9 травня планують традиційне святкування Дня перемоги у Другій світовій війні, яку в країні називають Великою Вітчизняною. Захід, як і зазвичай, супроводжуватиметься військовим парадом. Однак представники деяких країн, які отримали запрошення на захід, не приїдуть на захід.

Раніше жителі Москви і Підмосков'я масово скаржилися на збої в роботі мобільного інтернету і зв'язку. Вони повʼязані з підготовкою до параду на 9 травня.

Крім того, Путін оголосив так зване «перемирʼя» на дні святкування 80-ї річниці Дня перемоги. 9 травня у Москві відбудеться військовий парад. На захід приїдуть представники понад 20 країн.

За словами президента, Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок в Москву на парад 9 травня.

До слова, до Москви стягнуто майже три сотні засобів протиповітряної оборони перед парадом на 9 травня.

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Теги: МЗС парад

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