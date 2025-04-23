Головна Країна Політика
search button user button menu button

У Лондоні стартувала зустріч міністрів України та Британії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Лондоні стартувала зустріч міністрів України та Британії
Переговори проходитимуть на рівні міністрів закордонних справ та оборони
фото: mfa.gov.ua/МЗС України

На переговорах українські та британські посадовці говоритимуть про шляхи зміцнення України

У Лондоні міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умеров розпочали зустріч з британськими колегами Девідом Ламмі та Джоном Гілі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС України.

За словами Сибіги, українська делегація прибула для роботи над досягненням справедливого і тривалого миру для України та всієї Європи.

«Наша перша зустріч у Лондоні – на рівні міністрів закордонних справ та оборони разом з Рустемом Умєровим, Девідом Ламмі та Джоном Гілі. Ми вдячні Великій Британії за лідерство та підтримку. Ми обговоримо шляхи зміцнення України та гарантування довгострокового миру та безпеки», – каже він.

Нагадаємо, голови міністерств закордонних справ України, Великої Британії, США, Франції та Німеччини відклали переговори про припинення російсько-української війни. 

Зазначимо, українська делегація прибула у Лондон на перемовини з європейськими та американськими представниками.До складу делегації ввійшли міністр оборони Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Як відомо, державний секретар США Марко Рубіо не візьме участі у переговорах, оскільки Україна дала зрозуміти, що відкидає ключову деталь пропозиції адміністрації Трампа щодо припинення війни. Замість нього США представлятиме спеціальний посланник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

Раніше США попереджали, що можуть вийти з посередницького процесу, якщо найближчим часом не буде прогресу у завершенні війни. Дональд Трамп висловив сподівання щодо можливої угоди України та Росії.

До слова, пропозиції США, представлені Україні минулого тижня в Парижі, включають формальне визнання Вашингтоном анексованого Криму як російської території та поступове зняття санкцій проти Росії в рамках майбутньої угоди, згідно з трьома джерелами, знайомими з ситуацією. В обмін на це Москва припинить бойові дії в Україні.

Читайте також:

Теги: МЗС Велика Британія переговори Андрій Сибіга Рустем Умєров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Епічна суперечка Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті лишила незакритим ключове питання
Угода про репарації? Як Зеленському вибратися з «рідкоземельної» пастки Трампа союзники
31 березня, 21:45
ЗМІ писали, що Піднебесна розглядає можливість приєднання до миротворчої місії в Україні
Китай висловився про участь у миротворчій місії в Україні
24 березня, 11:54
Команда Трампа вивчає вимоги Росії щодо перемир'я
Трамп відповів, чи знімуть США частину санкцій з Росії
25 березня, 23:24
Як iPad викловлений у Темзі, розкрив плани злодіїв
Планшет, що пролежав п'ять років під водою, допоміг розкрити низку злочинів
27 березня, 08:11
Вікторія Спартц неодноразово робила суперечливі заяви про Україну
МЗС відповіло Спартц на заклик змиритися з втратою територій
8 квiтня, 08:41
Сибіга наголосив, що китайці, які воюють у складі російської армії, ставлять під сумнів проголошену позицію КНР щодо миру та підривають авторитет Пекіна
МЗС відреагувало на участь громадян Китаю у війні проти України на боці РФ
8 квiтня, 17:05
Сибіга наголосив, що угода має бути взаємовигідною для двох країн і не суперечити євроінтеграційному курсу України
Сибіга: Україна виробила своє бачення тексту угоди зі США про копалини
8 квiтня, 21:50
Під час телефонної розмови Трамп та Путін обговорили можливе проведення серії хокейних ігор між гравцями США та РФ
Пєсков заявив про відсутність конкретики в організації матчу між гравцями КХЛ та НХЛ
8 квiтня, 14:35
За словами Пєскова, Росія готова до перемовин
Кремль виставив Україні ультиматум для переговорів
Вчора, 13:59

Політика

У Лондоні стартувала зустріч міністрів України та Британії
У Лондоні стартувала зустріч міністрів України та Британії
Українська делегація прибула до Лондона
Українська делегація прибула до Лондона
Зеленський наголосив, що Запорізька АЕС не працюватиме без України
Зеленський наголосив, що Запорізька АЕС не працюватиме без України
Зеленський прокоментував ймовірну пропозицію США «залишити за Росією контроль над Кримом»
Зеленський прокоментував ймовірну пропозицію США «залишити за Росією контроль над Кримом»
Зеленський відреагував на удари РФ по Харкову, Одесі та Запоріжжю
Зеленський відреагував на удари РФ по Харкову, Одесі та Запоріжжю
Подружжя Зеленських поїде на похорон Папи Римського
Подружжя Зеленських поїде на похорон Папи Римського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 квітня 2025
53K
Вибори Папи Римського. Фаворит букмекерських прогнозів значно перегнав конкурентів
31K
Депутат Держдуми Валуєв влаштував істерику через звернення Гашека до МОК
21K
Працівник ТЦК, відповідальний за бронювання, отримав від Хмельницької міськради гроші на трикімнатну квартиру
19K
Нема прогресу розслідування. Суд пояснив, чому різко зменшив заставу для ексголови МСЕК Крупи

Новини

23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
20 квiтня, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua