У Лондоні стартувала зустріч міністрів України та Британії

Переговори проходитимуть на рівні міністрів закордонних справ та оборони

На переговорах українські та британські посадовці говоритимуть про шляхи зміцнення України

У Лондоні міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умеров розпочали зустріч з британськими колегами Девідом Ламмі та Джоном Гілі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС України.

За словами Сибіги, українська делегація прибула для роботи над досягненням справедливого і тривалого миру для України та всієї Європи.

«Наша перша зустріч у Лондоні – на рівні міністрів закордонних справ та оборони разом з Рустемом Умєровим, Девідом Ламмі та Джоном Гілі. Ми вдячні Великій Британії за лідерство та підтримку. Ми обговоримо шляхи зміцнення України та гарантування довгострокового миру та безпеки», – каже він.

Нагадаємо, голови міністерств закордонних справ України, Великої Британії, США, Франції та Німеччини відклали переговори про припинення російсько-української війни.

Зазначимо, українська делегація прибула у Лондон на перемовини з європейськими та американськими представниками.До складу делегації ввійшли міністр оборони Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Як відомо, державний секретар США Марко Рубіо не візьме участі у переговорах, оскільки Україна дала зрозуміти, що відкидає ключову деталь пропозиції адміністрації Трампа щодо припинення війни. Замість нього США представлятиме спеціальний посланник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

Раніше США попереджали, що можуть вийти з посередницького процесу, якщо найближчим часом не буде прогресу у завершенні війни. Дональд Трамп висловив сподівання щодо можливої угоди України та Росії.

До слова, пропозиції США, представлені Україні минулого тижня в Парижі, включають формальне визнання Вашингтоном анексованого Криму як російської території та поступове зняття санкцій проти Росії в рамках майбутньої угоди, згідно з трьома джерелами, знайомими з ситуацією. В обмін на це Москва припинить бойові дії в Україні.