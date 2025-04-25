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МЗС назвало «червоні лінії», які Україна окреслила на переговорах у Лондоні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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МЗС назвало «червоні лінії», які Україна окреслила на переговорах у Лондоні
Георгій Тихий зробив заяву про переговори
фото: скриншот з відео

Речник МЗС: Україна ніколи не визнає жодну частину від своєї території як російську

Під час переговорів у Лондоні українська сторона знову наголосила на своїх ключових принципах у контексті ширшого довгострокового мирного врегулювання. Про це речник МЗС Георгій Тихий зауважив на брифінгу, повідомляє «Главком» з посиланням на «Уніан».

Тихий пояснив, що йдеться не про припинення вогню зараз, а загалом ширше і довше мирного врегулювання.

Три принципові позиції України:

  1. Україна ніколи не визнає жодну частину від своєї території як російську.
  2. Україна ніколи не погодиться на будь-яке обмеження своїх збройних сил, сил оборони України, оборонних спроможностей, оборонної промисловості чи військової допомоги від партнерів.
  3. Жодна третя країна не має права вето на вибір України в Альянсі та Союзі.

«Оце три принципові позиції, яких Україна дотримується. І це я можу вам підтвердити, що це лунало і на цих, і на інших переговорах. Це не є сюрпризом», – наголосив речник.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що у середу, 23 квітня, у Лондоні пройшла зустріч із радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць коаліції охочих.

Також 23 квітня відбулася зустріч української делегації зі спеціальним представником Дональда Трампа Кітом Келлогом у Лондоні.

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Теги: МЗС війна переговори

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