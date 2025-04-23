МЗС України розповіло про візит посла Китаю

Українські спецслужби передали китайській стороні докази участі громадян КНР у бойових діях на боці РФ

Посол Китайської Народної Республіки в Україні Ма Шенкунь 22 квітня був запрошений до Міністерства закордонних справ України у зв’язку з виявленими фактами участі громадян КНР у бойових діях на боці Росії, а також залученням китайських компаній до виробництва озброєння на території держави-агресора. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на МЗС.

Посол Ма Шенкунь зустрівся із заступником міністра закордонних справ України Євгеном Перебийносом. У МЗС заявили, що українська сторона висловила серйозне занепокоєння виявленими фактами, оскільки вони суперечать духу партнерських відносин між Україною та Китаєм. Зокрема, Перебийніс наголосив, що участь громадян КНР у війні проти України та співпраця китайських підприємств із російським військово-промисловим комплексом є неприйнятними.

Також українські спецслужби передали китайській стороні докази таких порушень.

З огляду на ситуацію, Євген Перебийніс закликав Пекін вжити необхідних заходів для припинення будь-якої форми підтримки агресії Росії, наголосивши, що Китай неодноразово декларував свою нейтральну позицію у цій війні.

При цьому заступник міністра запевнив Ма Шенкуня, що Україна цінує стратегічне партнерство з КНР і сподівається на утримання Пекіна від кроків, які можуть негативно вплинути на двосторонні відносини.

Нагадаємо, у березні українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Після допиту стали відомі перші дані про іноземців.

Також, Служба безпеки України провела перші допити громадян Китайської Народної Республіки, яких було взято у полон Силами оборони на Донеччині. Обидва військовополонені розповідають слідчим, як опинилися на війні проти України та які функції виконували у складі збройних сил Росії.

До слова, громадяни Китаю Ван Гуанцзюнь та Чжан Ренбо під час пресконференції у Києві розповіли, як потрапили у полон українським військовим. Про це повідомляє кореспондент «Главкома». Ван Гуанцзюнь розповів, як український командир після захоплення в полон рятував від російських обстрілів, а Чжан Ренбо – про зраду напарника-росіянина.

Ван Гуанцзюнь розповів про те, що російська армія застосовує на фронті хімічну зброю. «Ми в українському бліндажі потрапили під обстріл. Ймовірно, це була хімічна зброя, бо не було чим дихати. А український командир казав, як врятуватися від цього газу. В цей час я вже відчував, що втрачаю сили... Потім відчув, що хтось схопив за комір і витягнув на свіже повітря», – розповів Ван Гуанцзюнь. Полонений китаєць додав, що згодом дія газу вплинула на його зір, зараз він не дуже добре бачить.