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«Путінське «парадне перемир'я» виявилося фарсом». Сибіга повідомив про наступ росіян

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Путінське «парадне перемир'я» виявилося фарсом». Сибіга повідомив про наступ росіян
РФ обіцяла, що припинить вогонь на три доби
фото з відкритих джерел

З опівночі до опівдня Російська Федерація здійснила 734 порушення режиму припинення вогню

Російські війська продовжують атакувати по всій лінії фронту попри заяви глави Кремля Володимира Путіна про перемирʼя до 9 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу МЗС України Андрія Сибігу.

Зазначається, що з опівночі до опівдня Російська Федерація здійснила 734 порушення режиму припинення вогню та 63 штурмові операції, 23 з яких досі тривають. Окупанти 586 разів обстріляли позиції захисників, 464 з яких із застосуванням важкого озброєння. Також росіяни ударили із застосуванням безпілотників 176 разів та 10 авіаударів із застосуванням 16 керованих авіаційних бомб.

«Ми адекватно реагуємо на всі обстріли та ділимося всією інформацією про порушення Росією режиму припинення вогню зі Сполученими Штатами, ЄС та європейськими партнерами, всіма іншими державами та міжнародними організаціями. Ми не дозволимо Путіну нікого обдурити, коли він навіть не дотримується власного слова», – каже він.

Сибіга наголосив, що Україна залишається готовою до щонайменше 30-денного повного припинення вогню.

Нагадаємо, Росія обіцяла про запровадження режиму припинення вогню проти України з опівночі 8 травня – на три доби. Так зване «припинення вогню» мало розпочатися 8 травня о 00:00, триватиме протягом 9 травня та завершиться опівночі 11 травня.

Водночас речник диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що пропозиція щодо перемир'я на 9 травня залишається актуальною, але від України нібито не було сигналу.

Як повідомлялося, російські загарбники вчора ввечері, 7 травня, атакували дронами Уманщину на Черкащині. Внаслідок російської агресії постраждала інфраструктура, зокрема пошкоджено корпус навчального закладу.

Також російські війська скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці. Поранення отримали щонайменше 13 цивільних.

До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що під час переговорів щодо війни в Україні Росія вимагає «занадто багато».

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Теги: МЗС путін Андрій Сибіга перемир'я

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