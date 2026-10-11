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Зеленський назвав обов’язкову умову для проведення виборів в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський назвав обов’язкову умову для проведення виборів в Україні
Зеленський наголосив, що саме українці мають вирішувати, кого обирати главою держави
фото: Офіс президента

Президент визнав, що провести голосування під час війни складно через безпекові ризики та законодавчі обмеження

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність організувати вибори в Україні, якщо Росія погодиться на повне припинення вогню на 60 днів. Як інформує «Главком», про це Володимир Зеленський сказав у інтерв’ю ABC News.

Зеленський наголосив, що саме українці мають вирішувати, кого обирати главою держави. Водночас він визнав, що провести голосування під час війни складно через безпекові ризики та законодавчі обмеження.

«Якщо президент Трамп справді хоче певних змін під час виборів, я також говорив про це з його командою. Тож, будь ласка, скажіть Путіну: дайте нам два місяці, 60 днів без бойових дій. Повне припинення вогню на 60 днів — і ми організуємо вибори», – сказав Зеленський.

Він додав, що Україна буде готова прийняти будь-який вибір своїх громадян.

Президент також наголосив, що для проведення виборів необхідно гарантувати безпеку та створити умови, за яких люди зможуть проголосувати.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп розкритикував Україну за удари по російських нафтопереробних заводах. Він заявив, що такі атаки впливають на світові ціни на пальне. Крім цього, політик США закликав Україну обрати нового президента, звинувативши Володимира Зеленського у небажанні укладати мирну угоду з Росією. 

Команда російського диктатора Володимира Путіна вважає нове звернення президента США Дональда Трампа до українського народу «історчним» і «знаковим».

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Теги: вибори Дональд Трамп українці Володимир Зеленський

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