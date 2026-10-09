Новий посол Ізраїлю прокоментував історію з краденим українським зерном у порту Хайфи

Ізраїльська сторона отримала докази щодо походження зерна вже після того, як судно почало розвантажуватися в порту Хайфи

Рої Розенбліт: «Наші імпортери більше не купують зерно, якщо є підозра, що воно було викрадене з України»

Ізраїльські імпортери більше не купують зерно, якщо є підозра, що воно було незаконно вивезене з України. Водночас вантаж, через який навесні виник дипломатичний конфлікт між Києвом та Єрусалимом, зрештою повернули на судно, і воно залишило порт Хайфи.

В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому», яке стало першим для українських ЗМІ після його призначення, Рої Розенбліт прокоментував ситуацію із зерном, яке Україна вважає викраденим з окупованих територій, та розповів, чому вантаж зрештою залишив порт Хайфи.

Розенбліт назвав цю ситуацію «дещо дивною кризою» та зазначив, що звинувачення у закупівлі викраденого українського зерна лунали також на адресу інших держав.

За словами посла, ізраїльський уряд не може самостійно втручатися у рішення приватних компаній, оскільки закупівля зерна належить до компетенції приватного сектору.

«Якщо ізраїльський імпортер хоче купити зерно, а це суперечить міжнародному праву, хтось має довести це в суді й вимагати, щоб імпортер цього не робив», – пояснив Розенбліт.

Він також розповів, що ізраїльська сторона отримала докази щодо походження зерна вже після того, як судно почало розвантажуватися в порту Хайфи. Процес тривав кілька днів, після чого справа потрапила до суду. У підсумку вантаж в Ізраїлі не залишився. Його повернули на судно, яке після цього залишило порт.

«Але зрештою вантаж в Ізраїлі не залишився: його повернули на судно, і судно покинуло Ізраїль. Згодом самі імпортери вирішили більше не купувати зерно, якщо є підозра, що воно було викрадене з України», – заявив посол.

Представник посольства, який доповнив слова Розенбліта, зазначив, що між державами існує офіційний порядок подання скарг та доказів у правових питаннях. За його словами, в цьому випадку українська сторона надала відповідні матеріали із запізненням, коли зерно вже було продане.

Він також наголосив, що для таких справ необхідно використовувати офіційні правові канали, а не публічні дописи у соцмережах.

«Існує офіційний шлях подання скарги, бо Ізраїль є правовою державою, де уряд не може просто конфіскувати вантаж», – пояснив представник посольства.

Розенбліт додав, що ізраїльську сторону здивувало, що інформація про ситуацію з’явилася у пресі ще до того, як уряд отримав письмові докази для судового розгляду.

Водночас посол вважає, що нині ця історія залишилася в минулому. Він наголосив на дружніх відносинах між Україною та Ізраїлем і заявив, що сторони мають необхідні канали комунікації для вирішення навіть складних питань.

«Українська влада знає, як зв'язатися з нашими відповідними відомствами – і навпаки, тож ми здатні вирішувати питання, навіть складні», – сказав Розенбліт.

Окремо посол подякував Офісу першої леді України за допомогу у поверненні до Ізраїлю тіла Даніеля Уманського. За його словами, ізраїльські та українські фахівці працювали разом навіть під час святкових днів, щоб організувати необхідні процедури. «Тож ми вміємо працювати разом», – підсумував Розенбліт.

Варто зазначити, що в квітні 2026 року до порту Хайфи вже прибуло судно із зерном, яке російські сили вивезли з тимчасово окупованих територій України. Попри офіційні звернення української влади із закликом не приймати цей вантаж, його все ж розвантажили.

Згодом один із найбільших імпортерів зерна в Ізраїлі відмовився приймати вантаж, який пов’язують із викраденим на окупованих територіях України зерном.

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» новий посол розповів про перші тижні роботи в Україні, відносини Києва та Єрусалима, співпрацю у сфері протиповітряної оборони, а також позицію Ізраїлю щодо Росії.