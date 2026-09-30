Захоплення літака Flydubai. ЗМІ з’ясували, чи були пілотами росіянин та українець

Інцидент стався під час виконання рейсу Flydubai з Дубая до Тель-Авіва

За даними Walla, обидва пілоти є громадянами країн Перської затоки, а контроль над літаком перехопив додатковий екіпаж

Версію про те, що під час інциденту на борту рейсу Flydubai пілотами були громадяни Росії та України, спростували ізраїльські ЗМІ. За новою інформацією, другий пілот, якого називають нападником, є громадянином Оману, а капітан літака – громадянином Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомляє ізраїльське видання Walla, пише «Главком».

За даними журналістів, після конфлікту в кабіні керування літаком перехопили інші пілоти, які перебували на борту як звичайні пасажири. Вони входили до додаткового екіпажу та змогли взяти керування літаком під контроль і стабілізувати повітряне судно.

Інцидент стався під час виконання рейсу Flydubai з Дубая до Тель-Авіва. Літак подав аварійні сигнали, зокрема код 7500, який використовується у разі незаконного втручання в роботу повітряного судна. Після цього Boeing 737 різко знизив висоту та змінив маршрут.

Літак здійснив екстрену посадку в аеропорту Табука на північному заході Саудівської Аравії. На борту перебували близько 150 пасажирів, усі вони залишилися живими.

За словами пасажирів, під час польоту вони чули крики з кабіни пілотів. Деякі очевидці стверджували, що між членами екіпажу виникла фізична сутичка. На тлі інциденту пасажири були налякані, а частина з них почала молитися.

Водночас ізраїльська влада згодом заявила, що подія не була захопленням літака. За попередніми даними, причиною надзвичайної ситуації став конфлікт між двома пілотами. Ізраїльські винищувачі піднімалися в повітря через побоювання щодо безпеки пасажирського борту.

Окремо правоохоронці розглядають версію, що один із пілотів міг намагатися скоїти самогубство. Також перевіряється можливий терористичний мотив. За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, підозрюваного допитують.

Раніше у медіа з'явилася інформація, що учасниками конфлікту могли бути громадяни України та Росії. Нові дані ізраїльських журналістів цю версію не підтверджують.

Авіакомпанія Flydubai підтвердила, що на борту рейсу стався інцидент, однак подробиць щодо причин конфлікту не розкрила. Розслідування обставин події триває.