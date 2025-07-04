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Пекін не хоче програшу РФ у війні: міністр закордонних справ Китаю пояснив чому

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Пекін не хоче програшу РФ у війні: міністр закордонних справ Китаю пояснив чому
Китай побоюється, що США повністю зосередять свою геополітичну увагу на Китаї, якщо РФ програє
фото з відкритих джерел

Також міністр закордонних справ Китаю Ван І, що Китай не підтримує фінансово РФ: «Якби Китай підтримував Росію фінансово чи зброєю, війна уже давно би закінчилася»

Міністр закордонних справ Китаю Ван І під час зустрічі з представницею Європейського Союзу Каєю Каллас заявив, що Пекін не може допустити поразки Росії у війні проти України. Як повідомляє South China Morning Post, китайська сторона побоюється, що в такому разі США повністю зосередять свою геополітичну увагу на Китаї, передає «Главком».

Ця заява, адресована представниці ЄС, відображає справжню позицію Пекіна, яка суперечить офіційній риториці. Китайське МЗС у своїх публічних коментарях регулярно наголошує, що країна не є учасником війни в Україні. За словами джерел, деякі європейські дипломати, які були присутні на переговорах, були здивовані такою відвертістю з боку головного китайського дипломата.

Водночас Ван І відкинув закиди щодо можливого надання Китаєм фінансової або військової допомоги Росії. Він заявив, що якби така підтримка справді мала місце, військовий конфлікт завершився б значно раніше.

Зустріч Ван І з Каллас тривала близько чотирьох годин і охоплювала широкий спектр геополітичних та економічних тем. За даними джерел, міністр закордонних справ Китаю не лише обговорював поточну ситуацію, а й намагався дати співрозмовниці «уроки історії» та викласти бачення реальної політики з позиції Пекіна.

Деякі представники Євросоюзу розцінили ці заяви як спробу донести до ЄС китайське переконання в тому, що США незабаром зосередяться виключно на Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Раніше ми писали, що головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що підтримка Росії у війні проти України з боку китайських компаній становить серйозну загрозу для безпеки Європи. Про це повідомляє Дипломатична служба ЄС, передає «Главком».

Заява пролунала 2 липня у Брюсселі під час 13-го Стратегічного діалогу між Європейським Союзом та Китаєм, який відбувся під спільним головуванням Верховної представниці ЄС Каї Каллас та міністра закордонних справ КНР Ван І.

Нагадаємо, що глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Європа повинна робити більше для України і для власної безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Посадовиця вказала на численні гібридні акти, які РФ здійснює проти країн ЄС: порушення повітряного простору, проведення військових навчань біля кордонів ЄС, атаки на інфраструктуру, вербування злочинців для здійснення диверсій тощо. «Минулого року Росія витратила на оборону більше, ніж весь Європейський Союз. Цього року Росія витрачає на оборону більше, ніж на охорону здоров'я, освіту і соціальну політику разом узяті. Це довгостроковий план довгострокової агресії», – наголосила вона.

Теги: Кая Каллас Європейський союз Китай війна росія

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