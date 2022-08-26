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Пентагон присвоїть кодову назву «операції» в Україні: що це означає, які наслідки

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Пентагон присвоїть кодову назву «операції» в Україні: що це означає, які наслідки

Присвоєння операції власної назви – бюрократична формальність, проте вона має кілька серйозних юридичних наслідків

Вже найближчими тижнями адміністрація президента США Джо Байдена планує присвоїти кодову назву військовій місії з Україну, і призначити генерала, який очолить американську програму з навчання українських військових та надання допомоги ЗСУ. Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на представників США.

Так, присвоєння назви військової місії в Україні офіційно визнає військову підтримку США за прикладом, як раніше Пентагон називав місії в Іраку та Афганістані операціями «Іракська свобода», «Незламна свобода» та «Вартовий свободи».

Присвоєння операції власної назви – бюрократична формальність, проте вона має кілька серйозних юридичних наслідків, зазначили у BBC.

По-перше, це формальне визнання Вашингтоном того факту, що американська армія бере участь у конкретних бойових діях — навіть якщо її військові й не б’ються на боці союзника, а лише навчають його армію, постачають озброєння та розвіддані.

По-друге, лише після цього Конгрес може почати надавати союзникам довгострокове цільове фінансування, а також надавати відстрочки в оплаті військових замовлень.

По-третє, тільки в межах «названої» операцій можливе заснування будь-яких спеціальних виплат за службу, стрічок та нагород для військовослужбовців, які беруть у ній участь.

Вибір командувача, відповідального за координацію зусиль, свідчить про намір Пентагону створити постійну команду допомоги Україні, тобто перехід від переважно одноразових проектів щодо навчання та допомоги українцям до довгострокової стратегії, яка може тривати не один рік.

Нагадаємо, міністр оборони України вважає, що Україна може повернутися до кордонів, які існували до початку повномасштабного вторгнення Росії, вже цього року. Такий прогноз щодо строків закінчення війни є цілком реалістичною за збереження підтримки західних партнерів.

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Теги: США ЗСУ ЦРУ Пентагон війна

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