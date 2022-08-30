США надали Україні зброю для контрнаступу

Вашингтон виконав багато запитів, в тому числі передав додаткові боєприпаси

Нещодавно Сполучені Штати Америки поставили зброї для ЗСУ, яка була призначена для контрнаступу на півдні. Про це повідомляє CNN.

Як заявив представник адміністрації президента США Джо Байдена, українським військовим допомагали підготуватися до контрнаступу протягом останніх декількох місяців, виконуючи конкретні запити на поставку зброї.

За його словами, Україна просила зброю, спеціально призначену для наступальних дій. У підсумку Вашингтон виконав багато запитів, в тому числі передав додаткові боєприпаси, артилерію і Javelin, які поставлялися протягом останніх двох місяців.

Як повідомлялося, Україна може отримати від США артилерійські системи великої дальності. Зокрема, і Atacms. Про це у інтерв’ю «Главкому» заявив колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер.

Раніше міністерство оборони США санкціонувало надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд.