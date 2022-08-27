Пентагон уклав контракт на $180 млн на закупівлю Nasams для України

Орієнтовна дата завершення робіт з виробництва комплексів - 23 серпня 2024 року

Пентагон уклав з виробником озброєнь Raytheon контракт на закупівлю зенітних ракетних комплексів (ЗРК) малої і середньої дальності Nasams для України на 182 млн доларів. Про це повідомляється на сайті компанії.

Орієнтовна дата завершення робіт з виробництва комплексів - 23 серпня 2024 року.

У заяві Пентагону наголошується, що оплата буде проводитися шляхом коштів, виділених раніше на ініціативу зі сприяння безпеці України.

Раніше в Пентагоні повідомили, що комплекси Nasams будуть доставлені в Україну вже в жовтні-листопаді.

До цього Пентагон розкрив деталі нової військової допомоги Україні.

Як повідомлялося, наявність норвезької мобільної батареї зенітних ракет ППО середньої дальності Nasams дозволить серйозно посилити захист повітряного простору над Україною.