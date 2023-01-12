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Пентагон відреагував на зміну військового керівництва РФ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Пентагон відреагував на зміну військового керівництва РФ
Герасимов замінив Суровікіна на посаді командувача окупаційним контингентом в Україні
фото з відкритих джерел

Райдер заявив, що Пентагон продовжуватиме стежити за схожими кадровими перестановками в Росії

Призначення генерала Валерія Герасимова начальником Генерального штабу РФ як головного командувача «СВО» показує деякі системні проблеми, з якими зіткнулися російські військові з початку вторгнення в Україну. Про це заявив прессекретар Пентагону, бригадний генерал ВВС Пет Райдер, повідомляє CNN.

«Ми говорили про деякі з них у плані проблем з логістикою, командуванням та управлінням, підтриманням боєздатності, моральним духом і, переважно, великою невдачею у досягненні стратегічних цілей, які вони поставили перед собою», – заявив він.

Райдер додав, що Пентагон продовжуватиме стежити за схожими кадровими перестановками в Росії.

«Я думаю, що світ хотів би, щоб Росія зосередилася на виведенні військ з України та порятунку життів невинних людей, а не витрачала час на численні перестановки в керівництві, і російські солдати та їхні сім'ї, ймовірно, теж хотіли б цього», – наголосив Райдер.

Як повідомлялося, колишній командувач Сергій Суровікін стане одним із трьох заступників Герасимова. Він залишається на посаді командувача повітряно-космічними силами. Ще двома заступниками будуть головнокомандувач Сухопутними військами генерал армії Олег Салюков та заступник начальника генштабу генерал-полковник Олексій Кім.

Читайте також: Як зміна військового керівництва у РФ вплине на війну: роз’яснення експерта
Теги: росія США війна Україна Пентагон

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