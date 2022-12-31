Путін нагородив «сирійського м’ясника» Суровікіна за убивство українців

Кремлівський диктатор відзначив «мужність» свого генерала, який щодня віддає накази про обстріли України

Генерал російської окупаційної армії Сергій Суровікін, відомий як «сирійський м’ясник», отримав з рук президента РФ Володимира Путіна орден Святого Георгія ІІІ ступеня, пишуть пропагандистські ЗМІ.

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Так очільник держави-терористки відзначив «мужність, відвагу та самовідданість» Суровікіна, які він «проявив» за час командування терористичними військами в Україні.

Під час відвідин штабу Південного військового округу Путін роздав відзнаки й іншим військовим злочинцям, які брали участь у війні проти України.

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Як відомо, за кілька годин до Нового року Росія здійснила масований ракетний обстріл України. Тільки у Києві постраждали 22 людей, 1 людина загинула.

Ворог здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

Путін у своєму новорічному зверненні, виголошеному під час ракетного обстрілу України, вкотре нагадав, що воює проти НАТО, і закликав співгромадян «проявити волю», бо саме від неї нібито залежить майбутнє РФ.

Тим часом ЗМІ ідентифікували військових, в оточенні яких президент держави-терористки Росії був під час новорічного звернення. Крім традиційної масовки, «військовими» виявилися працівники Федеральної служби охорони.