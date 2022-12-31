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Путін нагородив «сирійського м’ясника» Суровікіна за убивство українців

glavcom.ua
Путін нагородив «сирійського м’ясника» Суровікіна за убивство українців
скріншот з відео

Кремлівський диктатор відзначив «мужність» свого генерала, який щодня віддає накази про обстріли України

Генерал російської окупаційної армії Сергій Суровікін, відомий як «сирійський м’ясник», отримав з рук президента РФ Володимира Путіна орден Святого Георгія ІІІ ступеня, пишуть пропагандистські ЗМІ.

Так очільник держави-терористки відзначив «мужність, відвагу та самовідданість» Суровікіна, які він «проявив» за час командування терористичними військами в Україні.

Під час відвідин штабу Південного військового округу Путін роздав відзнаки й іншим військовим злочинцям, які брали участь у війні проти України.

Як відомо, за кілька годин до Нового року Росія здійснила масований ракетний обстріл України. Тільки у Києві постраждали 22 людей, 1 людина загинула.

Ворог здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

Путін у своєму новорічному зверненні, виголошеному під час ракетного обстрілу України, вкотре нагадав, що воює проти НАТО, і закликав співгромадян «проявити волю», бо саме від неї нібито залежить майбутнє РФ.

Тим часом ЗМІ ідентифікували військових, в оточенні яких президент держави-терористки Росії був під час новорічного звернення. Крім традиційної масовки, «військовими» виявилися працівники Федеральної служби охорони.

 

 

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