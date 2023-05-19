Пентагон зробив замовлення на винищувач нового покоління: яким він буде

Винищувач шостого покоління стане більш «живучим», а також матиме більше можливостей для завдання ударів.

Військово-повітряні сили США розпочали процес вибору підрядника для свого нового винищувача Air Dominance 18 травня, опублікувавши секретне звернення до промисловості щодо розвитку техніки та виробництва. Про це пише видання Air and Space Forces Magazine. Міністерство ВПС США (що входить до складу Пентагону) також повідомило про плани укласти у 2024 році контракт на виробництво винищувача шостого покоління.

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Деталі звернення утаємничені у секретній програмі під назвою Next Generation Air Dominance (NGAD). Але у своєму релізі Військово-повітряних сил США (ВПС США) зазначили, що тендер визначає очікувані вимоги до літака, який має замінити винищувач F-22 і стати першим у світі винищувачем шостого покоління та центральною частиною запланованого «сімейства систем».

«Платформа Next Generation Air Dominance – важливий елемент сімейства систем Air Dominance, який є проривом і новим поколінням технологій порівняно з винищувачем F-22, який вона замінить», – заявив міністр ВПС США Френк Кендал.

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Він уточнив, що цей вид техніки стане більш «живучим», а також матиме більше можливостей для завдання ударів. Крім цього, винищувач зможе краще взаємодіяти та адаптуватися у повітряному просторі у разі будь-яких змін ситуації, додав міністр.

«NGAD включатиме такі атрибути, як підвищена «польотність», здатність виживати, взаємодіяти та адаптуватися у повітрі, і все це в умовах гострої боротьби. Ніхто не робить це краще, ніж ВПС США, але ми втратимо цю перевагу, якщо не рухатимемося вперед зараз», – зазначив міністр ВПС США Френк Кендал.

У релізі також зазначено, що стратегія придбання NGAD спрямована на стимулювання та розширення оборонної промислової бази, що вимагає відкритості для заохочення майбутньої конкуренції за модернізацію, а також важливе «різке (зниження – прим. «Главком») витрат на технічне обслуговування та підтримку винищувачів шостого покоління».

Нагадаємо, НАТО обговорить питання передачі Україні західних винищувачів під час зустрічі міністрів оборони країн-учасниць Альянсу. Про це заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг, передає Spiegel. Столтенберг нагадав, що деякі країни НАТО, зокрема Польща та Словаччина, вже передали Києву бойові літаки, хоч і радянської розробки.