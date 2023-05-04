Візит Зеленського до Нідерландів: Рютте вказав на важливий сигнал України світу

Марк Рютте: «Нідерланди та їх союзники надалі продовжуватимуть підтримувати вас кожен дюйм шляху»

Сьогоднішній візит президента Володимира Зеленського до Нідерландів є свідченням того, що українці не піддалися російській агресії, а союзники продовжуватимуть підтримувати українців у їх боротьбі. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час пресконференції.

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«Щодня жорстока російська агресія нагадує нам, що верховенство права не є даністю, коли йому загрожують – його треба захищати і також захищати, коли на нього нападають», – наголосив Рютте.

Він запевнив у підтримці України «не тільки сьогодні-завтра», але й щодня доки мир і свобода не відновиться в Україні.

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«Ваш візит до Нідерландів надсилає ще один потужний сигнал про те, що народ України та його президент не піддадуться російській агресії. Нідерланди та їх союзники надалі продовжуватимуть підтримувати вас кожен дюйм шляху», – заявив Рютте.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу у суді Гааги заявив, що російського диктатора Володимира Путіна потрібно притягнути до відповідальності за військові злочини, які він вчинив в Україні. Крім того, Зеленський подякував Нідерландам за увагу до України та допомогу нашим Силам оборони. І наголосив, що сказав, що тривалого миру після перемоги можна досягнути лише завдяки спільним цінностям.