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НАТО привело в готовність Повітряні сили через російський літак

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НАТО привело в готовність Повітряні сили через російський літак
фото ілюстративне

Два винищувачі Румунії і Іспанії були готові втрутитись за першої ж нагоди

Два винищувачі ВПС Румунії і два винищувачі ВПС Іспанії, що діють у складі бойової служби повітряної поліції, були підняті по тривозі Об'єднаним центром повітряних операцій НАТО в Торрехоні в небо. Російський літак Су-35 небезпечно перехопив літак L410 Turbolet, що належить польській Прикордонній службі, який виконував планову патрульну місію під егідою Frontex над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі у співпраці з румунськими службами. Про це повідомляє RMF FM.

Інцидент стався близько 13:20 5 травня за 60 км на схід від румунського повітряного простору.

Міністерство національної оборони Румунії повідомило, що агресивні і небезпечні маневри, які неодноразово здійснювали винищувачі Російської Федерації поблизу польського літака, викликали високу турбулентність і труднощі в управлінні машиною.

Два винищувачі Румунії і Іспанії були готові втрутитись за першої ж нагоди, але виявилось, що в цьому не було потреби.

Екіпаж з Польщі – як повідомили румуни – поводився спокійно і професійно в ситуації, яку безвідповідально створив російський пілот. Поляки вивели літак після початкової втрати висоти, спричиненої маневрами Су-35, і благополучно приземлилися в аеропорту імені Михаіла Когелнічану близько 13:50. В результаті інциденту ніхто з членів екіпажу польського літака не постраждав.

«Румунська влада перебуває в контакті з Frontex та польською владою для з'ясування всіх обставин інциденту. Агресивна поведінка військового літака, що належить Російській Федерації, по відношенню до неозброєного літака, який виконує місію Frontex з моніторингу міграційних ризиків в басейні Чорного моря, є абсолютно неприйнятною. Цей інцидент є ще одним доказом провокаційної поведінки Російської Федерації в Чорному морі» – повідомило міністерство оборони Румунії у своєму комюніке.

Нагадаємо, американський винищувач розбився під час тренувань у Південній Кореї

Теги: НАТО літак винищувач влада пілот Румунія Іспанія росія

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