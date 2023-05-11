Протести в Тбілісі, масована ракетна атака в Ізраїлі, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч

У Тбілісі місцеві протестують проти відновлення прямого авіасполучення з Росією

У Тбілісі триває акція проти відновлення авіасполучення з РФ, яке країна-агресорка заборонила ще у 2019-му. Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з боку Сектора Газа, у відповідь на яку завдав по ХАМАС «найсильнішого удару», який вони коли-небудь знали. У Запоріжжі вночі, 11 травня, було оголошено повітряну тривогу, після чого пролунали вибухи. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 10 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Мешканці Грузії протестують проти подарунків Путіна

У Тбілісі, столиці Грузії, протестують проти відновлення прямого авіасполучення з Росією.

Як повідомлялося, 10 травня Путін підписав укази про скасування візового режиму для громадян Грузії та пряме авіасполучення з цією країною.

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Згідно з указом, з 15 травня 2023 року громадяни Грузії в'їжджатимуть та виїжджатимуть з РФ без оформлення віз на підставі чинних документів, що посвідчують особу. Виняток становлять «громадяни, які в'їжджають з метою здійснення трудової діяльності або терміном понад 90 днів, зокрема з метою здобуття освіти».

Іншим указом скасовується заборона на повітряні перевезення із Росії до Грузії, запроваджені указом від 21 червня 2019 року.

У Запоріжжі лунали вибухи

У Запоріжжі вночі, 11 травня, було оголошено повітряну тривогу, після чого пролунали вибухи.

Перший вибух у Запоріжжі пролунав близько 01:20. Після цього за кілька хвилин чули також і другий вибух.

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Жителів міста просять залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги, а також пам'ятати про правило «двох стін».

Перед цим з'явилася інформація про запуски російськими окупантами ракет С-300 в напрямку Запоріжжя.

Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з боку Сектора Газа

Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з боку сектора Гази, по території країни було випущено 469 ракет протягом доби 10 травня. Системою протиповітряної оборони «Залізний купол» 153 з них було збито. Після цього ВПС ЦАХАЛ завдали ударів по кількох цілях у відповідь.

На півдні Ізраїлю внаслідок ракетного обстрілу та уламків збитих системою ППО постраждали будинки, будівлі та автомобілі у Сдероті, Ашкелоні, Нетівоті та інших містах. Залпи також були орієнтовані на район Тель-Авіва.

В армії оборони Ізраїлю заявили, що 333 ракети досягли території країни, 107 упали на території Сектору Гази.

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Патріарх Варфоломій очолив літургію українською мовою в Стамбулі

З благословення та за особистої участі Патріарха Варфоломія у храмі Святого Миколая у Стамбулі відбулася літургія українською мовою.

Зазначається, що службу Божу звершили Патріарший диякон Епіфаній та Отець Методій, якому було нагороджено титулом Архімандрита Вселенського Престолу.

По завершенню літургії Вселенський Патріарх Варфоломій нагородив Ієромонаха Методія (Волощенка) титулом Архімандрита Вселенського Престолу.

Генпрокурор США схвалив передачу Україні конфіскованих російських активів

Генпрокурор США Меррік Гарленд дозволив першу передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні.

Мова йде про кошти російського олігарха Костянтина Малофєєва, які конфіскував суд США через звинувачення в ухилянні від санкцій.

Минулого року Міністерство юстиції звинуватило російського олігарха Костянтина Малофєєва в порушенні санкцій, накладених на Росію після її вторгнення в Україну, заявивши, що він фінансував росіян, які сприяли сепаратизму в Криму.

Молдова передумала вводити обмеження на імпорт зернових та олійних культур з України

Міністр сільського господарства країни Володимир Боля зазначив, що обсяг імпорту сільськогосподарської продукції з України є незначним.

Молдовський чиновник зазначив, що обмеження на імпорт не призвели б ані до підвищення відпускних цін для молдавських фермерів, ані до зниження собівартості.

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Також міністр звернув увагу, що обсяги імпорту сільськогосподарської продукції з України незначні, і всього було імпортовано близько 177 тонн пшениці та 4 тисяч тонн соняшникового насіння, тоді як елеватори в Молдові дають можливість зберігати близько 3 мільйонів тонн продукції.

До слова, триває 442-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито 39 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.