Переговори в Єгипті про припинення вогню у Секторі Гази не дали результатів

Ізраїльська делегація відвідала Єгипет, щоб досягти прогресу в переговорах про перемир'я в Газі

Ізраїль і ХАМАС мають розбіжності щодо можливого припинення вогню

Ізраїльська делегація на чолі з керівником розвідки країни відвідала Єгипет, намагаючись досягти прогресу в переговорах про можливе перемир'я в Газі, але повернулася без жодних ознак прогресу. Про це пише Bloomberg із посиланням на ізраїльські офіційні особи

Суботній візит був спрямований на продовження переговорів про припинення вогню в майже 10-місячній війні з ХАМАС. Це могло б допомогти звільнити деяких заручників, утримуваних підтримуваним Іраном бойовим угрупуванням.

Делегація повернулася до Ізраїлю пізніше того ж дня.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, який керує розвідкою, не прокоментував поїздку директора розвідувального агентства Давида Барнеа. Влада Єгипту, який виступає ключовим посередником у переговорах між Ізраїлем і ХАМАС, також не надала коментарів.

У п'ятницю офіс Нетаньягу заявив, що Ізраїль і ХАМАС мають розбіжності щодо можливого припинення вогню.

Ізраїль стверджує, що його війська повинні залишатися на кордоні, який відокремлює палестинський анклав від сусіднього Єгипту, навіть після можливої угоди про перемир'я з ХАМАС. Він також вимагає створення механізму, який би запобігав поверненню бойовиків ХАМАС на північ Гази.

Ще одним каменем спотикання є кількість заручників, яких має звільнити угруповання, що, як вважається, утримує в полоні понад 100 осіб.

Бойовики хочуть, аби будь-яка угода про перемир'я поклала край війні в Газі, де, за даними міністерства охорони здоров'я, яким керує ХАМАС, з початку війни загинуло понад 39 тис. палестинців.

Нагадаємо, Ізраїль домагається внесення змін до плану перемир'я в Газі та звільнення заручників, що ускладнило досягнення угоди з ХАМАСом.