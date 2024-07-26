Стала відома вимога Ізраїлю, яка ускладнила переговори щодо перемир'я в Газі

Reuters: Ізраїль вимагає перевіряти всіх, хто повертається з півдня Гази на північ

Ізраїль домагається внесення змін до плану перемир'я в Газі та звільнення заручників, що ускладнило досягнення угоди з ХАМАСом. Про це пише Reuters з посиланням на джерела. Вимога полягає в тому, щоб організувати перевірку всіх людей, які повертаються з півдня Сектора Гази на північ, звідки мирне населення евакуювалося на вимогу Тель-Авіва.

Наголошується, що ізраїльські переговорники виступили за створення «механізму перевірки цивільного населення, що повертається на північ Гази», де через побоювання ізраїльської сторони, ці люди могли приєднатися до ХАМАСу. За даними палестинських та єгипетських джерел, ХАМАС відхилило нову вимогу Ізраїлю.

До цього прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висунув нові умови щодо припинення вогню з палестинським рухом ХАМАС. прем'єр запропонував ті умови, які не фігурували у початкових домовленостях. Їхні сторони передавали один одному через посередників. Подробиць нових умов при цьому не наводиться.

Нагадаємо, журналісти Reuters раніше писали, що переговори про припинення вогню щодо заручників у конфлікті у Секторі Гази, схоже, знаходяться на завершальній стадії.У матеріалі йдеться про те, що 25 липня, президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу мали обговорити прогалини, що залишилися.