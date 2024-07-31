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Убито лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханію. Як відреагував світ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Убито лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханію. Як відреагував світ
31 липня лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханія був убитий в Тегерані
фото: flickr.com

Туреччина засудила вбивство лідера ХАМАСу

31 липня політичний лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханія був убитий в Тегерані. Аналітики іранського державного телебачення відразу звинуватили у нападі Ізраїль. «Главком» зібрав добірку міжнародних реакцій на вбивство очільника ХАМАСу.

Палестина

Президент Палестини Махмуд Аббас засудив вбивство лідера ХАМАСу, заявивши, що це «боягузливий вчинок і небезпечний розвиток подій». Про це повідомляє Al Jazeera.

Генеральний секретар Виконавчого комітету Організації визволення Палестини Хуссейн Аль-Шейх також назвав вбивство Ісмаїла Ханія «боягузливим актом».

Туреччина

Туреччина засудила вбивство лідера ХАМАСу. Про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ.

«Ми засуджуємо вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханія. Ми висловлюємо співчуття палестинському народу, який пожертвував сотнями тисяч мучеників, таких як Ханія, щоб вони могли жити в мирі на своїй батьківщині, під дахом власної держави», – заявили в міністерстві, додавши, що «ця атака також спрямована на поширення війни в Газі на регіональний вимір».

Росія

Загибель глави ХАМАСу є неприйнятним політичним вбивством, яке спричинить ескалацію конфлікту на Близькому Сході. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Михайло Богданов.

«Це все дуже погано. Це абсолютно неприйнятне політичне вбивство і це призведе до подальшої ескалації напруженості», – сказав Богданов.

США

CNN повідомило, що Білому дому відомо про вбивство керівника ХАМАС Ісмаїла Ханія.

«Білий дім бачив повідомлення про вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханія в Ірані, сказав представник, але відмовився коментувати», – повідомляє CNN.

Ісмаїл Ханія – палестинський політик, прем'єр-міністр Палестинської держави з 29 березня 2006 до 2 червня 2014 року, голова політичного бюро ХАМАС, був учасником створення угруповання та згодом очолив його.

Нагадаємо, що 31 липня у Тегерані було вбито лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханію. Аналітики іранського державного телебачення відразу звинуватили у нападі Ізраїль. Сам Ізраїль поки не коментував інформацію. 

Теги: ХАМАС Ізраїль росія Палестина Туреччина США

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