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ЦАХАЛ завдав авіаудару по Бейруту (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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ЦАХАЛ завдав авіаудару по Бейруту (відео)
ЦАХАЛ підтвердив, що завдав авіаудару по Бейруті
фото: timesofisrael.com

За словами військових Ізраїлю, ціллю удару був командувач Хезболли

Сьогодні надвечір, 30 липня, ЦАХАЛ завдав авіаудару по столиці Лівану Бейруту. Цілью удару був командувач Хезболли. Про це повідомляє The Times of Israel.

Як зазначається, увечері ліванські ЗМІ почали писати про вибух у передмісті Дахіє Бейрута, де розташований осередок «Хезболли».

ЦАХАЛ підтвердив, що завдав авіаудару по Бейруті.

За словами військових, ціллю удару був командувач Хезболли, який здійснив смертоносний ракетний удар по Мадждал-Шамсу й не тільки.

За словами ЦАХАЛу, в інструкціях для ізраїльських цивільних поки що немає змін.

Тим часом міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант оприлюднив заяву, в якій говориться, що ліванська терористична група «перетнула червону лінію».

Раніше повідомлялося, що армія оборони Ізраїлю знищила понад 500 бійців воєнізованих формувань у Лівані за дев'ять місяців конфлікту. 

Теги: Ізраїль Ліван

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