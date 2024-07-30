ЦАХАЛ завдав авіаудару по Бейруту (відео)

ЦАХАЛ підтвердив, що завдав авіаудару по Бейруті

За словами військових Ізраїлю, ціллю удару був командувач Хезболли

Сьогодні надвечір, 30 липня, ЦАХАЛ завдав авіаудару по столиці Лівану Бейруту. Цілью удару був командувач Хезболли. Про це повідомляє The Times of Israel.

Як зазначається, увечері ліванські ЗМІ почали писати про вибух у передмісті Дахіє Бейрута, де розташований осередок «Хезболли».

ЦАХАЛ підтвердив, що завдав авіаудару по Бейруті.

Армія Ізраїлю повідомила про нанесення удару в Бейруті, ціллю був командир, «відповідальний за вбивство ізраїльських цивільних». pic.twitter.com/7FwX4ystit — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 30, 2024

За словами військових, ціллю удару був командувач Хезболли, який здійснив смертоносний ракетний удар по Мадждал-Шамсу й не тільки.

За словами ЦАХАЛу, в інструкціях для ізраїльських цивільних поки що немає змін.

Тим часом міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант оприлюднив заяву, в якій говориться, що ліванська терористична група «перетнула червону лінію».

Раніше повідомлялося, що армія оборони Ізраїлю знищила понад 500 бійців воєнізованих формувань у Лівані за дев'ять місяців конфлікту.