США та Євросоюз проводять термінові переговори з Іраном – Financial Times

Financial Times: ЄС і США намагаються запобігти війні на Близькому Сході

Дипломати США та Європейського союзу проводять термінові переговори щодо ситуації на Близькому Сході, аби запобігти повномасштабній війні в регіоні після ударів по лідерах «Хезболли» та ХАМАСу. Про це пише Financial Times.

30 липня Ізраїль завдав удару по Бейруту, під час якого загинув один із командувачів «Хезболли» Фуад Мохсен Шукр. За даними ЦАХАЛу, він був правою рукою лідера угруповання Хасана Насралли і ніс відповідальність за удар по місту Мадждаль-Шамс на Голанських висотах, внаслідок якого загинули щонайменше 12 людей. У ніч на 31 липня в Тегерані в результаті прямого влучення ракети загинув політичний лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханія. Палестинське угруповання та Іран звинуватили у його смерті Ізраїль.

За даними Financial Times, заступник голови зовнішньополітичної служби ЄС Енріке Мора провів переговори з іранськими чиновниками в Тегерані, а координатор ради національної безпеки Білого дому Близького Сходу Бретт Макгерк обговорював ситуацію в Саудівській Аравії. Офіційний представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петер Стано заявив, що Мора намагався «донести позицію ЄС з усіх питань, що викликають занепокоєння, пов'язаних з Іраном».

Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен поговорив зі своїми колегами в Йорданії та Катарі, а глава Пентагону Ллойд Остін – з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом.

Захід робить дипломатичні зусилля на тлі зростаючих побоювань щодо розширення конфлікту. За словами співрозмовників Financial Times, учасники переговорів намагалися переконати Іран або не відповідати Ізраїлю, або вжити «символічних дій».

«Всі з вчорашнього вечора чинять тиск на Тегеран, щоб він не реагував і стримувався», – сказав один із дипломатів.

Представник адміністрації США Джон Кірбі 31 липня заявив журналістам, що «немає жодних ознак того, що ескалація неминуча». Він підкреслив, що США не знали заздалегідь про плани Ізраїлю завдати удару Тегерану з метою вбивства Ханії. Про це ж говорили в Держдепі США, проте іранське МЗС вважає Вашингтон відповідальним за те, що сталося. На думку постпреда Ірану при ООН Аміра Саїда Іравані, «така дія не була б скоєна без дозволу, без розвідки підтримки США».

The New York Times раніше інформував, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав завдати удару Ізраїлю. Коментуючи смерть Ханії, він назвав обов'язком Тегерана «помститися за кров того, хто прийняв мученицьку смерть на території Ісламської Республіки», та погрожував Ізраїлю «суворим покаранням».