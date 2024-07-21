Папа Римський закликав до Олімпійського перемир’я

«Не забуваймо змучену Україну, Палестину, Ізраїль, М’янму та багато інших країн, які воюють»

Папа Римський Франциск закликав країни, що воюють, укласти перемир’я на час Олімпіади в Парижі. З такою промовою він виступив під час молитви «Ангел Господній» на площі Святого Петра у Ватикані, пише Vatican News.

«Згідно з давньою традицією, нехай Олімпійські ігри будуть можливістю встановити перемир’я у війнах, демонструючи щиру волю до миру», – сказав Франциск.

Папа підкреслив, що спорт також має «велику соціальну силу, здатну мирно об’єднати людей різних культур».

«Я сподіваюся, що ця подія може стати ознакою інклюзивного світу, який ми хочемо побудувати, і що спортсмени з їхнім спортивним свідченням можуть бути посланцями миру та цінними моделями для молоді», – додав Франциск.

Папа також попросив вірян молитися за мир, нагадавши про конфлікти, які тривають у світі.

«Не забуваймо змучену Україну, Палестину, Ізраїль, М’янму та багато інших країн, які воюють. Не забуваймо, війна – це поразка», – підсумував він.

Як повідомлялося, Україну на Олімпійських іграх-2024 у Парижі представлятимуть 140 спортсменів та спортсменок. Про це на пресконференції заявив президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт.За словами Гутцайта, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет опублікував остаточний список з 15 спортсменів з російськими паспортами, які візьмуть участь в Олімпійських іграх. Країна-агресор буде представлена в п'яти видах спорту.