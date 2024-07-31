NYT: Верховний лідер Ірану наказав ударити по Ізраїлю після ліквідації лідера ХАМАСу

Хаменеї доручив військовим командирам підготувати плани як нападу, так і захисту

Іран розглядає можливість комбінованого удару безпілотниками та ракетами по військових об'єктах на околицях Тель-Авіва та Хайфи

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на ліквідацію лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Тегерані. Про це пише The New York Times.

Троє неназваних іранських чиновників розповіли виданню, що наказ Хаменеї надійшов під час засідання Вищої ради національної безпеки Ірану.

Джерела NYT уточнили, що іранське військове командування розглядає можливість ще одного комбінованого удару безпілотниками та ракетами по військових об'єктах на околицях Тель-Авіва та Хайфи. При цьому Іран намагатиметься уникати ударів по цивільних об'єктах.

Співрозмовники журналістів додали, що це може бути скоординована атака Ірану та його «союзних сил» у Ємені, Сирії та Іраку. Ймовірно, йдеться про бойовиків, яких підтримує Тегеран.

За словами неназваних чиновників, Хаменеї доручив військовим командирам підготувати плани як нападу, так і захисту у разі розширення війни та завдання Ізраїлем або Сполученими Штатами удару по Ірану.

Нагадаємо, 31 липня у Тегерані було вбито лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханію. Аналітики іранського державного телебачення відразу звинуватили у нападі Ізраїль. Сам Ізраїль поки не коментував інформацію.

До слова, державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що США не причетні до вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ханія, і підтвердив важливість припинення вогню в Газі.