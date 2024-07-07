Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Секторі Гази під обстріл потрапила школа: загинули щонайменше 16 людей

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Секторі Гази під обстріл потрапила школа: загинули щонайменше 16 людей
У будівлі школи розташовувався табір для біженців
фото: Reuters

ЦАХАЛ заявив, що завдав ударів по кількох терористах, які діяли в будівлях, розташованих у районі школи

Щонайменше 16 людей загинули в результаті ізраїльського авіаудару по школі в Секторі Газа. Ще десятки отримали поранення. Про це пише BBC.

Згідно з даними міністерства охорони здоров’я ХАМАСу, у цій будівлі розташовувався табір для біженців Нусейрат, там перебували тисячі переміщених осіб. Також повідомляється, що внаслідок окремого авіаудару по будинку в таборі загинуло 10 осіб.

ЦАХАЛ заявив, що завдав ударів по кількох терористах, які діяли в будівлях, розташованих у районі школи Аль-Джауні.

У заяві, опублікованій у соцмережі X, Армія оборони Ізраїлю заявила, що вжила «численних заходів», щоб зменшити ризик заподіяння шкоди цивільним особам, включаючи використання точного повітряного спостереження та додаткових розвідувальних даних.

Зазначається, що бойовики ХАМАС використовували це місце як «схованку» для нападів на війська ЦАХАЛ.

Очевидці розповіли BBC, що удар був спрямований на верхні поверхи школи, яка розташована поблизу жвавого ринку. Місцеве джерело повідомило британському агентству, що ціллю була кімната, яка нібито використовувалася поліцією ХАМАС.

ХАМАС заявив, що серед загиблих – п'ятеро місцевих журналістів та члени їхніх сімей.

Нагадаємо, Ізраїль отримав чергові пропозиції палестинського руху ХАМАС щодо угоди про припинення вогню, вони можуть наблизити до укладення угоди. Про це пише The Times of Israel з посиланням на ізраїльські джерела.

До слова, ізраїльські генерали хочуть припинення вогню в Секторі Гази, навіть якщо ісламістське угруповання ХАМАС залишиться при владі на певний час. Військове керівництво вважає, що перемирʼя було б найкращим способом звільнити з полону ХАМАС приблизно 120 ізраїльтян та наростити військову спроможність.  Не зважаючи на бажання військових припинити вогонь у Газі, премʼєр-міністр країни Біньямін Нетаньягу виступає проти перемирʼя, яке дозволить терористам ХАМАС зберегти свою владу.

Читайте також: Сестра лідера ХАМАСу загинула під час обстрілу Сектору Гази
Теги: армія школа обстріл ХАМАС поранення Сектор Гази

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили безпілотних систем – новий вид військ у ЗСУ
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
11 червня, 19:33
За попередньою інформацією влучання сталося в Полтавському районі
Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Полтави: є постраждалі (оновлено)
17 червня, 15:46
Цифрова радіорелейна станція Р-416ГМ – універсальна пересувна радіолокаційна станція, спеціально розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах
ЗСУ знищили новітню російську станцію зв'язку Р-416ГМ (відео)
13 червня, 08:29
Місцеве самоврядування відповідатиме за забезпечення шкіл технічними засобами електроенергії. За словами Оксена Лісового, їх зараз мають 30% закладів
Міносвіти повідомило, коли цьогоріч розпочнеться навчальний рік у школах
21 червня, 18:17
F-16 захищатимуть Харків від російських керованих авіабомб
Газета The Guardian пояснила, як Україна використовуватиме перші F-16
20 червня, 10:28
Пірс зазнав низку невдач зокрема через погоду та високі хвилі
Американський тимчасовий причал на узбережжі Гази провалив свою місію – NYT
20 червня, 09:33
Було завдано авіаудар по Дергачівській громаді
Постраждали діти: РФ обстріляла Харків та область КАБами
26 червня, 17:05
Розвідка США: Масштабне протистояння між Ізраїлем і Хезболлою, ймовірно, спалахне в найближчі кілька тижнів
Іран пригрозив Ізраїлю: У разі атаки проти Лівану «почнеться війна на знищення»
29 червня, 05:18
Правоохоронці евакуювали тіло загиблого для проведення судово-медичної експертизи
Росіяни вдарили авіабомбами по селу на Харківщині, є загиблий (фото)
4 липня, 21:54

Соціум

У Секторі Гази під обстріл потрапила школа: загинули щонайменше 16 людей
У Секторі Гази під обстріл потрапила школа: загинули щонайменше 16 людей
У Чехії рибалка спіймав велетенського сома: як він учинив з уловом
У Чехії рибалка спіймав велетенського сома: як він учинив з уловом
У пивному ресторані в Баварії стався скандал через російську мову
У пивному ресторані в Баварії стався скандал через російську мову
До Білорусі прибули китайські військові
До Білорусі прибули китайські військові
Кремль блокує росіянам доступ до західних ЗМІ: деталі від британської розвідки
Кремль блокує росіянам доступ до західних ЗМІ: деталі від британської розвідки
Уже не «СВО»: Кремль наказав пропагандистам називати війну по-новому
Уже не «СВО»: Кремль наказав пропагандистам називати війну по-новому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Колишнього капітана Повітряних сил ЗСУ засудили до 15 років позбавлення волі
23K
Скільки людей буде мобілізовано у 2024 році: нардеп розкрив плани
17K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
17K
Аналітики розповіли, що означає завершення війни для Путіна
13K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 07 липня: ситуація на фронті
12K
Сенцов, який воює у складі бригади «Маґура», пояснив, чому війна може тривати ще 10 років

Новини

Атака на Краснодарський край, удар по Сумщині: головне за ніч
Вчора, 06:52
Відновлення роботи портів Миколаєва? Названо умову
5 липня, 14:19
Чи можна звільнити прем’єра під час війни? Пояснює юрист-конституціоналіст
5 липня, 14:14
Атака дронів на Росію, попередні результати виборів у Британії: головне за ніч
5 липня, 06:32
Доктор технічних наук розповіла, як у домашніх умовах перевірити якість вершкового масла
4 липня, 16:41
На Харківщині перевірять підрядників, які будували фортифікації – Синєгубов
4 липня, 12:58

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua