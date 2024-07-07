У Секторі Гази під обстріл потрапила школа: загинули щонайменше 16 людей

ЦАХАЛ заявив, що завдав ударів по кількох терористах, які діяли в будівлях, розташованих у районі школи

Щонайменше 16 людей загинули в результаті ізраїльського авіаудару по школі в Секторі Газа. Ще десятки отримали поранення. Про це пише BBC.

Згідно з даними міністерства охорони здоров’я ХАМАСу, у цій будівлі розташовувався табір для біженців Нусейрат, там перебували тисячі переміщених осіб. Також повідомляється, що внаслідок окремого авіаудару по будинку в таборі загинуло 10 осіб.

ЦАХАЛ заявив, що завдав ударів по кількох терористах, які діяли в будівлях, розташованих у районі школи Аль-Джауні.

У заяві, опублікованій у соцмережі X, Армія оборони Ізраїлю заявила, що вжила «численних заходів», щоб зменшити ризик заподіяння шкоди цивільним особам, включаючи використання точного повітряного спостереження та додаткових розвідувальних даних.

Зазначається, що бойовики ХАМАС використовували це місце як «схованку» для нападів на війська ЦАХАЛ.

Очевидці розповіли BBC, що удар був спрямований на верхні поверхи школи, яка розташована поблизу жвавого ринку. Місцеве джерело повідомило британському агентству, що ціллю була кімната, яка нібито використовувалася поліцією ХАМАС.

ХАМАС заявив, що серед загиблих – п'ятеро місцевих журналістів та члени їхніх сімей.

Нагадаємо, Ізраїль отримав чергові пропозиції палестинського руху ХАМАС щодо угоди про припинення вогню, вони можуть наблизити до укладення угоди. Про це пише The Times of Israel з посиланням на ізраїльські джерела.

До слова, ізраїльські генерали хочуть припинення вогню в Секторі Гази, навіть якщо ісламістське угруповання ХАМАС залишиться при владі на певний час. Військове керівництво вважає, що перемирʼя було б найкращим способом звільнити з полону ХАМАС приблизно 120 ізраїльтян та наростити військову спроможність. Не зважаючи на бажання військових припинити вогонь у Газі, премʼєр-міністр країни Біньямін Нетаньягу виступає проти перемирʼя, яке дозволить терористам ХАМАС зберегти свою владу.