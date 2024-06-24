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«Я не готовий припинити війну»: Нетаньягу повідомив, що чекає на Сектор Гази

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Я не готовий припинити війну»: Нетаньягу повідомив, що чекає на Сектор Гази
У ЦАХАЛ вважають що можна протягом двох тижнів встановити повний контроль над південною частиною Сектору Гази
фото із відкритих джерел

Ізраїль готовий лише на часткову угоду щодо заручників у Секторі Гази

Ізраїль готовий призупинити бойові дії в Газі заради часткової угоди в обмін на повернення низки заручників, які утримують ХАМАС, але війна не закінчиться, поки рух не буде знищено. Про це заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу в інтерв'ю Channel 14.

«Я не готовий припинити війну і залишити ХАМАС. Я готовий піти на часткову угоду, це не секрет, яка повернула б нам частину людей», – сказав Нетаньягу.

«Ми зобов'язані продовжити бойові дії після паузи, щоб завершити наше завдання зі знищення ХАМАСу. Я не готовий відмовитись від цього», – зазначив він.

Водночас канцелярія прем'єр-міністра повідомила, що «проти угоди виступає ХАМАС, а не Ізраїль».

«Нетаньягу ясно дав зрозуміти, що ми не покинемо Газу, доки не повернемо всіх 120 наших заручників, як живих, так і мертвих», – йдеться у заяві.

Раніше видання Jerusalem Post повідомило, що в командуванні ЦАХАЛ вважають за можливе протягом двох тижнів встановити повний контроль над південною частиною Сектору Гази.

До цього радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Ізраїль налаштований на угоду про припинення вогню з ХАМАСом і діє з цього питання послідовно. За словами Саллівана, у відповідь на цю ініціативу угруповання висунуло нові вимоги, і зараз йде робота над тим, щоб якнайшвидше подолати розбіжності та укласти угоду.

За даними The Wall Street Journal, ХАМАС  хоче, щоб угода передбачала відхід ізраїльських військових із Сектора вздовж кордону з Єгиптом до кінця першого тижня реалізації угоди. Рух, у свою чергу, чекатиме повного виведення ізраїльських військ з анклаву та оголошення постійного припинення вогню, перш ніж почне відпускати заручників. Крім того, у групуванні хочуть, щоб Ізраїль не міг забороняти звільнення будь-кого конкретного з палестинських ув'язнених із ізраїльських в'язниць у рамках угоди.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що фаза інтенсивних бойових дій проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця, створюючи умови для перекидання більшої кількості військ до північного кордону, щоб протистояти ліванському угрупованню «Хезболла». Ізраїльський лідер сказав, що, хоча армія близька до завершення поточного наземного наступу на місто Рафах на півдні Гази, це не означає, що війна проти ХАМАСу закінчилася. 

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Теги: Ізраїль війна Сектор Гази ХАМАС звільнення обмін Беньямін Нетаньягу

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