Перший заступник Голови Верховної Ради зустрівся з президентом Естонії: про що говорили
Перший заступник Голови ВР підкреслив, що наразі мета України – розпочати цьогоріч переговори про вступ до ЄС
Перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко обговорив із Президентом Естонської Республіки Аларом Карісом необхідність надання Україні сучасних літаків, очікування від євро- та євроатлантичної інтеграції та відбудову.
Про це парламентарій повідомив у Фейсбуці за результатом зустрічі в Таллінні.
«Висловив вдячність, що Естонія була одна із перших серед партнерів у наданні нам оборонної підтримки. Важливу роль у подальшій боротьбі відіграє надання Україні сучасних літаків», - зазначив Корнієнко.
Також він поінформував, що на зустрічі порушив питання євроатлантичної та європейської інтеграції України.
Парламентарій запевнив, що українська сторона робить все можливе, щоб якнайшвидше завершити імплементацію рекомендацій Єврокомісії і продовжує комплексні реформи.
«Щодо інтеграції до Альянсу — поінформував про очікування України від рішень Вільнюського саміту. Зазначив, що розраховуємо на лідерство Естонії у досягненні важливих результатів саміту — нам потрібен чіткий сигнал у Вільнюсі щодо вступу України до НАТО», - зауважив він.
Крім того, Корнієнко обговорив з Президентом Естонії питання відбудови України, додавши, що Естонія стала першою країною, яка розпочала практичну післявоєнну відбудову одного з регіонів України, а саме будівництво модульного дитячого садка та інших об'єктів в Житомирській області. Перший віцеспікер запропонував розглянути можливість участі країни у відновленні інших інфраструктурних проєктів.
Також Корнієнко запросив Алара Каріса відвідати Україну.
Раніше повідомлялося, що російський депутат з Санкт-Петербурга Андрій Горшечников після святкування 9 травня заявив, що естонське місто Нарва – насправді російське.
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