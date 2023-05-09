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Франція закликала ЄС офіційно визнати ПВК «Вагнер» терористами

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Франція закликала ЄС офіційно визнати ПВК «Вагнер» терористами
Найманців «Вагнера» у ЄС можуть офіційно визнати терористами
фото з відкритих джерел

У парламенті Франції закликали Євросоюз включити ПВК «Вагнер» до списку терористичних організацій

Національні збори Франції у прийнятій у вівторок, 9 травня, резолюції закликали владу країни та Європейський союз включити  ПВК «Вагнер» до списку терористичних організацій. Про це йдеться на сайті парламенту.

Документ запропонували депутат із Парижа від фракції партії президента республіки Еммануеля Макрона «Відродження» Бенжамен Хаддад та ще 13 парламентарів, причиною свого рішення вони назвали злочинну діяльність терористів у низці країн. За ухвалення резолюції проголосували всі присутні на той час члени Нацзіональних зборів – 331 особа. Під час обговорення та голосування у залі був присутній посол України у Франції Вадим Омельченко.

У своїй резолюції депутати зазначають, що ПВК «Вагнер» не підписувала документ Монтре про зобов'язання приватних військових та охоронних компаній у зонах бойових дій.

Вони нагадали, що «вагнерівців» звинувачують у військових злочинах у Сирії та Україні, також проводять операції з дезінформації та дестабілізації в країнах Африки. Частина цих операцій спрямована проти Франції та військових. Також вони нагадують, що власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин через свою фабрику тролів намагався впливати на вибори у США 2016 року та у Франції 2017 року.

У тексті резолюції депутати також порекомендували уряду Франції дипломатичними каналами переконувати держави-члени ООН вживати аналогічних заходів проти ПВК «Вагнер». 

Нагадаємо, у розпал параду у Москві голова ПВК «Вагнер»  Євген Пригожин опублікував відео, в якому заявив, що Міноборони РФ так і не надало його угрупованню обіцяних боєприпасів.

Терорист стверджує, що ЗСУ «рвуть фланги» на Бахмутському напрямку і найближчим часом розпочнуть контрнаступ. Тож ватажок «вагнерівців» поставив ультиматум Путіну. Він заявив, що якщо сьогодні до закінчення параду в Москві його не забезпечать боєприпасами, то він опублікує відео, де розповість реальну правду про плачевну ситуацію на фронті.

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Теги: вибори депутат Міноборони Міноборони РФ партії посол Європейський союз відео контрнаступ

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