Франція закликала ЄС офіційно визнати ПВК «Вагнер» терористами

У парламенті Франції закликали Євросоюз включити ПВК «Вагнер» до списку терористичних організацій

Національні збори Франції у прийнятій у вівторок, 9 травня, резолюції закликали владу країни та Європейський союз включити ПВК «Вагнер» до списку терористичних організацій. Про це йдеться на сайті парламенту.

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Документ запропонували депутат із Парижа від фракції партії президента республіки Еммануеля Макрона «Відродження» Бенжамен Хаддад та ще 13 парламентарів, причиною свого рішення вони назвали злочинну діяльність терористів у низці країн. За ухвалення резолюції проголосували всі присутні на той час члени Нацзіональних зборів – 331 особа. Під час обговорення та голосування у залі був присутній посол України у Франції Вадим Омельченко.

У своїй резолюції депутати зазначають, що ПВК «Вагнер» не підписувала документ Монтре про зобов'язання приватних військових та охоронних компаній у зонах бойових дій.

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Вони нагадали, що «вагнерівців» звинувачують у військових злочинах у Сирії та Україні, також проводять операції з дезінформації та дестабілізації в країнах Африки. Частина цих операцій спрямована проти Франції та військових. Також вони нагадують, що власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин через свою фабрику тролів намагався впливати на вибори у США 2016 року та у Франції 2017 року.

У тексті резолюції депутати також порекомендували уряду Франції дипломатичними каналами переконувати держави-члени ООН вживати аналогічних заходів проти ПВК «Вагнер».

Нагадаємо, у розпал параду у Москві голова ПВК «Вагнер» Євген Пригожин опублікував відео, в якому заявив, що Міноборони РФ так і не надало його угрупованню обіцяних боєприпасів.

Терорист стверджує, що ЗСУ «рвуть фланги» на Бахмутському напрямку і найближчим часом розпочнуть контрнаступ. Тож ватажок «вагнерівців» поставив ультиматум Путіну. Він заявив, що якщо сьогодні до закінчення параду в Москві його не забезпечать боєприпасами, то він опублікує відео, де розповість реальну правду про плачевну ситуацію на фронті.