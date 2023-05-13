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Лукашенка здолала загадкова недуга: що зі здоров’ям білоруського диктатора

Надія Карбунар
glavcom.ua
Лукашенка здолала загадкова недуга: що зі здоров’ям білоруського диктатора
Лукашенкові на параді 9 травня було зле
фото з відкритих джерел

Якщо соратник Путіна помре або піде у відставку за станом здоров'я, його місце займе голова Національних Зборів

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко нещодавно здивував хворобливим виглядом. Так, на параді у Москві він був виснаженим, не зміг пройти 300 метрів Красною площею, довелося скористатися електрокаром. На руці у Лукашенка помітили бинт – такі накладають після крапельниці.

Як повідомляють джерела, проблеми зі здоров'ям у очільника Білорусі почалися ще на початку місяця. Він поскасовував усі офіційні зустрічі. Видання «Наша Ніва» пише, що у колах номенклатури Лукашенка поширюється версія про вірус, який здолав політика разом із його оточенням.

«Там із найближчого оточення ще кілька людей захворіли і злягли. Наскільки я розумію, це щось вірусне», – сказав співрозмовник, близький до служби лукашенківського протоколу.

На користь цієї версії може свідчити і те, що вручаючи нагороди представникам репресивного апарату 5 травня, Лукашенко вже був охриплим.

«Якщо це грип, то можуть бути бактеріальні ускладнення, якщо не лікувати як слід. Думаємо, так», – додав співрозмовник.

За білоруським законодавством, якщо соратник Путіна помре або піде у відставку за станом здоров'я, його місце займе голова Національних Зборів (парламенту) Білорусі. Нині цей пост обіймає Наталія Кочанова.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко з початку травня майже не з'являється на публіці.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після параду 9 травня у Москві не з’явився на обіді президента РФ Володимира Путіна з лідерами інших держав.

Раніше під час параду у Москві 9 травня було помітно, що диктатор чомусь виглядав чи то засмученим, чи то втомленим.

Диктатор Лукашенко хворобливо виглядав на параді 9 травня
Диктатор Лукашенко хворобливо виглядав на параді 9 травня
фото з відкритих джерел

Як пояснив Кремль, «кислий» Лукашенко втік із Москви відразу після параду тільки тому, що мав напружений графік. 

Теги: Олександр Лукашенко політика президент вірус диктатор

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