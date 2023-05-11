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Російський депутат заявив, що хоче захопити Естонію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Російський депутат заявив, що хоче захопити Естонію
Андрій Горшечников: «Настав час знову очистити Естонію від «есесівців»
фото з відкритих джерел

Естонія заборонила напередодні 9 травня приносити «на святкування» прапор СРСР, що не сподобалось РФ

Російський депутат з Санкт-Петербурга Андрій Горшечников після святкування 9 травня заявив, що естонське місто Нарва – насправді російське. Про це він сказав під час концерту в місті Івангород Ленінградської області РФ.

Зазначимо, що Івангород є прикордонним місто і знаходиться через річку від міста Нарва, яке є крайньою частиною Естонії. Сцена в Івангороді була встановлена так, щоб люди з Нарви могли чути співи та танці.

Російський депутат заявив, що хоче захопити Естонію фото 1

Тоді Горшечников згадав, що Естонія заборонила напередодні 9 травня приносити «на святкування» прапор СРСР, а також слухати і співати солдатські пісні тих часів. Депутату це явно не сподобалось, і він зробив абсурдну заяву.

Депутат заявив, що Нарва – це російське місто. І нібито згадав історію, як у 1558 році російські війська Івана Грозного вигнали шведів, данів і литовців із міста.

«Очевидно, настав час знову очистити Естонію від «есесівців», як це вже ми зробили двічі у 1939 та 1944 роках. Нинішня естонська влада повинна розуміти, що зона «спецоперації» може бути розширена і на їхню територію. І даремно гарячі голови сподіваються, що Північноатлантичний альянс вступить у воєнну конфронтацію з Росією через країну, яка можна порівняти територією з Ленінградською областю. І цей день незабаром настане», – сказав він.

Нагадаємо, в Естонії на стіні Нарвського замку, яка повернута до російського кордону, у вівторок, 9 травня, вивісили плакат із зображенням російського диктатора Володимира Путіна. На ньому Володимира Путіна звинуватили у воєнних злочинах.

Теги: Естонія росія депутат

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