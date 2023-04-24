Українська компанія запускає виробництво всюдиходів у Туреччині

Всюдихід можна буде використовувати в пошуково-рятувальних операціях, ліквідації лісових пожеж та надання швидкої допомоги в районах та на водоймах, недоступних для звичайних автомобілів

Турецька компанія Orso Off-Road Solutions спільно українською компанією Квадро Інтернешнл розпочинає випуск усюдиходів марки YETX за технологіями Sherp у Туреччині. Про це пише видання liga.net.

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Офіційне відкриття заводу у турецькій провінції Бурса заплановане на 26 квітня. Українська компанія вирішила налагодити виробництво у Туреччині вісім місяців тому. «Компанія вирішила інвестувати сюди, покладаючись на індустріалізацію Бурси, кваліфіковані людські ресурси та географію Туреччини», – прокоментував Ерман Ерсез, генеральний директор Orso Off-Road Solutions. Він додав, що у 2024 році буде запущено другу чергу виробництва.

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Модель всюдиходів Sherp YETX розроблена для пересування складним рельєфом. Його висота 2,8 метра, довжина – 4 метри, ширина – 2,5 метри. Він може долати перешкоди заввишки до метра та використовуватись на схилах до 35 градусів.

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Всюдихід можна використовувати в пошуково-рятувальних операціях, ліквідації лісових пожеж та надання швидкої допомоги в районах та на водоймах, недоступних для звичайних автомобілів.

Метою компанії Orso на ринку Туреччини стане забезпечення локалізації продукту, підтвердили у Квадро Інтернешнл. Передбачається, що Sherp YETX на 70% складатиметься з турецьких деталей.

«Наразі ми працюємо над локалізацією нашого автомобіля. Ми ведемо переговори з більш ніж 200 постачальниками», – уточнив голова турецької філії компанії.

У Квадро Інтернешнл нагадали, що 25 лютого 2022 року компанія розірвала ліцензійний договір з ТОВ «Шерп», яке надавало російській компанії право користування товарним знаком і патентами. Поки що в Росії не виробляють всюдиходи ні за технологіями, ні під торговою маркою Sherp. Під час повномасштабної агресії Росії проти України українська компанія продовжує свою діяльність із виробництва всюдиходів Sherp у Києві.