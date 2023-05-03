«Епіцентр» припиняє роботу гіпермаркету в Херсоні після обстрілу росіян

Компанія пообіцяла надати всю необхідну допомогу родинам співробітників, що загинули та постраждали внаслідок атаки

Три співробітники компанії загинули

«Епіцентр» припинив роботу свого гіпермаркету в Херсоні. Унаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу гіпермаркету «Епіцентр» у Херсоні загинули три співробітники компанії. Ще п’ятеро осіб отримали поранення. Про це повідомила пресслужба компанії.

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«Вбито та поранено мирних мешканців міста. Загинули троє працівників компанії: начальник відділу охорони, прибиральниця торгового залу та охоронець. Ще п’ятеро людей поранені. Серед них відвідувачі торгового центру. Загальна кількість жертв та постраждалих уточнюється правоохоронними органами», – йдеться в повідомленні.

Компанія пообіцяла надати всю необхідну допомогу родинам співробітників, що загинули та постраждали внаслідок атаки, та підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно.

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Обстріляний «Епіцентр» у Херсоні припинить роботу фото: пресслужба «Епіцентру»

В «Епіцентрі» додали, що наразі обстріляний торговий центр припинить роботу. Усім працівникам буде запропоновано евакуюватися до більш безпечних зон та працевлаштуватися у гіпермаркетах мережі в інших регіонах.

«Із початком повномасштабного вторгнення більшість персоналу було евакуйовано з Херсону. Утім, співробітники, які не захотіли переїздити, продовжили працювати в регіоні, виконуючи соціальну місію з забезпечення місцевого населення товарами першої необхідності», – зазначили в компанії.

Також повідомляється, що це другий торговий центр мережі в Херсоні, який зазнав атаки ворога. У лютому цього року був повністю знищений гіпермаркет на Бериславському шосе, 17. Крім того, об’єкти мережі неодноразово були атаковані загарбниками і в минулому році, коли ворог повністю зруйнував ТЦ компанії в Маріуполі, Чернігові та Бучі. Ще частина об’єктів мережі була вимушена припинити роботу через активні бойові дії, постійні обстріли та захоплення українських територій окупаційними військами.

Нагадаємо, що зранку 3 травня російські війська почали масивно обстрілювати місто Херсон та населені пункти області. Станом на 22:00 через хаотичні обстріли та влучання снарядів по об’єктам цивільної інфраструктури в обласному центрі загинула 21 людина, 48 – отримали травми різного ступеня тяжкості.

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Також вдень між селами Степанівка та Музиківка під ворожим обстрілом опинилася бригада енергетиків. Вони лагодили електромережі після чергових атак армії РФ, аби забезпечити людей світлом. Від отриманих травм троє працівників енергетичного підприємства загинули.