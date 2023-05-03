Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Епіцентр» припиняє роботу гіпермаркету в Херсоні після обстрілу росіян

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Епіцентр» припиняє роботу гіпермаркету в Херсоні після обстрілу росіян
Компанія пообіцяла надати всю необхідну допомогу родинам співробітників, що загинули та постраждали внаслідок атаки
фото: пресслужба «Епіцентру»

Три співробітники компанії загинули

«Епіцентр» припинив роботу свого гіпермаркету в Херсоні. Унаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу гіпермаркету «Епіцентр» у Херсоні загинули три співробітники компанії. Ще п’ятеро осіб отримали поранення. Про це повідомила пресслужба компанії.

«Вбито та поранено мирних мешканців міста. Загинули троє працівників компанії: начальник відділу охорони, прибиральниця торгового залу та охоронець. Ще п’ятеро людей поранені. Серед них відвідувачі торгового центру. Загальна кількість жертв та постраждалих уточнюється правоохоронними органами», – йдеться в повідомленні.

Компанія пообіцяла надати всю необхідну допомогу родинам співробітників, що загинули та постраждали внаслідок атаки, та підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно.

4 фото
На весь екран
Обстріляний «Епіцентр» у Херсоні припинить роботу
фото: пресслужба «Епіцентру»

В «Епіцентрі» додали, що наразі обстріляний торговий центр припинить роботу. Усім працівникам буде запропоновано евакуюватися до більш безпечних зон та працевлаштуватися у гіпермаркетах мережі в інших регіонах.

«Із початком повномасштабного вторгнення більшість персоналу було евакуйовано з Херсону. Утім, співробітники, які не захотіли переїздити, продовжили працювати в регіоні, виконуючи соціальну місію з забезпечення місцевого населення товарами першої необхідності», – зазначили в компанії.

Також повідомляється, що це другий торговий центр мережі в Херсоні, який зазнав атаки ворога. У лютому цього року був повністю знищений гіпермаркет на Бериславському шосе, 17. Крім того, об’єкти мережі неодноразово були атаковані загарбниками і в минулому році, коли ворог повністю зруйнував ТЦ компанії в Маріуполі, Чернігові та Бучі. Ще частина об’єктів мережі була вимушена припинити роботу через активні бойові дії, постійні обстріли та захоплення українських територій окупаційними військами. 

Нагадаємо, що зранку 3 травня російські війська почали масивно обстрілювати місто Херсон та населені пункти області. Станом на 22:00 через хаотичні обстріли та влучання снарядів по об’єктам цивільної інфраструктури в обласному центрі загинула 21 людина, 48 – отримали травми різного ступеня тяжкості.

Також вдень між селами Степанівка та Музиківка під ворожим обстрілом опинилася бригада енергетиків. Вони лагодили електромережі після чергових атак армії РФ, аби забезпечити людей світлом. Від отриманих травм троє працівників енергетичного підприємства загинули.

Теги: Херсон місто населення поранення окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 00:19
Розвідка створила «флотилію» дронів і показала знищення техніки росіян (відео)
Розвідка створила «флотилію» дронів і показала знищення техніки росіян (відео)
Вчора, 08:54
Вибухи у Криму 29 квітня 2023 року
Як змінились дії росіян після «бавовни» в Севастополі: роз’яснення «Півдня»
1 травня, 11:23

Бізнес

«Епіцентр» припиняє роботу гіпермаркету в Херсоні після обстрілу росіян
«Епіцентр» припиняє роботу гіпермаркету в Херсоні після обстрілу росіян
ДТЕК повідомив про чергову медіа-атаку, цього разу проти експорту української електроенергії
ДТЕК повідомив про чергову медіа-атаку, цього разу проти експорту української електроенергії
З початку року ДТЕК ввів в роботу вісім нових лав для забезпечення українських ТЕС вугіллям
З початку року ДТЕК ввів в роботу вісім нових лав для забезпечення українських ТЕС вугіллям
Коли максимально подешевшають овочі: названо місяць
Коли максимально подешевшають овочі: названо місяць
Часткове відновлення експорту газу та викуп вітчизняного ресурсу стимулюватиме розвиток сектору газовидобутку, – Асоціація
Часткове відновлення експорту газу та викуп вітчизняного ресурсу стимулюватиме розвиток сектору газовидобутку, – Асоціація
Компанія Фрідмана співпрацює з Росгвардією та охороною Путіна – розслідування
Компанія Фрідмана співпрацює з Росгвардією та охороною Путіна – розслідування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Анастасія Радіна: Міноборони перейшло від закупок яєць за 170 грн до яблук по 51 грн
15K
В Україні змінюється порядок надання відпусток. Рада підтримала закон
9659
Борець із лісовою мафією: як депутати висміяли ініціативу Тищенка
6360
Нічний терор: стало відомо, чим окупанти атакували Київ
6266
Росія заявила про атаку ЗСУ на військовий аеродром у Брянській області
3162
«Замах» на Сергія Аксьонова: з’явилося відео затримання «українських агентів»

Новини

На Харківщині фермер розробив безпілотник для розмінування полів (відео)
Сьогодні, 16:36
Нічна атака на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених «Шахедів»
Сьогодні, 07:36
СБУ заявила про розкриття схеми фінансування «ДНР» на понад 50 млн грн: деталі
Вчора, 16:46
Герой «Азовсталі» передав 1,8 млн грн на лікування побратима в свій день народження
Вчора, 14:23
Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
1 травня, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
1 травня, 13:41

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту