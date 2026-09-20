Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німецький політолог пояснив, чому Кремль не наважується на ядерний удар

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Німецький політолог пояснив, чому Кремль не наважується на ядерний удар
Порушення ядерного табу Росією могло б спричинити масштабний міжнародний резонанс
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Андреас Умланд вважає, що застосування ядерної зброї не гарантувало б Росії перемоги у війні

Ядерний арсенал Росії сам по собі не робить її непереможною у війні проти України, а застосування ядерної зброї може принести Москві більше стратегічних втрат, ніж здобутків. Про це пише німецький політолог Андреас Умланд у матеріалі для Neue Zürcher Zeitung – повідомляє «Главком» з посиланням на швейцарське видання.

Ядерний статус не робить державу непереможною

Умланд ставить під сумнів поширене припущення, що Росія як ядерна держава нібито не може програти війну. За цією логікою, у разі серйозної поразки Москва мала б вдатися до ядерної зброї, щоб уникнути приниження, а Захід начебто повинен враховувати такий ризик, навіть якщо це передбачає поступки за рахунок територіальної цілісності України.

Політолог вважає такі міркування помилковими. Він наголошує, що Україна та її західні партнери не ставили за мету захоплення Москви або знищення Росії. Київ прагне звільнити території, які Росія до 2014 року неодноразово визнавала українськими.

Автор також звертає увагу на готовність України розглядати припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту. За його оцінкою, Київ може погодитися і на окремі домовленості щодо припинення далекобійних ударів або атак на судна в Чорному морі.

У такому разі, зазначає Умланд, Україна фактично може погодитися на тимчасову втрату частини територій заради припинення бойових дій.

Історія не підтверджує неминучість ядерної ескалації

Окремо німецький політолог звертається до історії. Він нагадує, що ядерні держави вже зазнавали воєнних поразок від противників, які не мали такого озброєння.

Серед прикладів Умланд називає:

  • поразку Франції у війні в Алжирі;
  • завершення війни США у В'єтнамі;
  • поразку Радянського Союзу в Афганістані;
  • війну Китаю з В'єтнамом;
  • завершення американської кампанії в Афганістані.

У жодному з цих випадків ядерна держава не застосувала свій арсенал для того, щоб уникнути військової поразки.

Автор також зазначає, що після атомних бомбардувань Хіросіми та Нагасакі в 1945 році ядерна зброя більше не застосовувалася у війнах. Водночас вона залишається важливою частиною стратегій стримування та оборонного планування ядерних держав.

Умланд вважає, що за десятиліття сформувалося потужне міжнародне табу на застосування ядерної зброї. На його думку, порушення цього табу мало б наслідки далеко за межами російсько-української війни.

Росія вже отримувала відповідь на свої «червоні лінії»

У другій частині аналізу Умланд розглядає російську ядерну риторику після початку війни проти України. Він нагадує, що Москва від 2014 року неодноразово робила завуальовані заяви про можливість застосування такого озброєння.

Після початку повномасштабного вторгнення ці погрози стали частішими. У 2024 році Росія також внесла зміни до своєї ядерної доктрини, знизивши заявлений поріг можливого застосування ядерної зброї.

Водночас Україна неодноразово діяла всупереч тому, що Москва називала своїми «червоними лініями». Умланд згадує українську операцію в Курській області у 2024 році, удари безпілотників по цілях у глибині Росії та використання західних ракет для ураження російських військових об'єктів.

Попри це, Москва не застосувала ядерну зброю.

«Якщо Київ не капітулює повністю, Москва, найімовірніше, втратить більше, ніж здобуде від такої ескалації», – пише Умланд.

На його думку, навіть ядерний удар не гарантував би капітуляції України. Автор посилається на стійкість українського суспільства та припускає, що після такого кроку Росія могла б зіткнутися з додатковими міжнародними втратами.

Ядерний удар може бути вигіднішим для переможця

Умланд допускає і протилежний сценарій. Він посилається на оцінку історикині ядерної енергетики Массачусетського технологічного інституту Меріани Буджерин, яка у 2024 році припускала, що Кремль теоретично може розглянути застосування ядерної зброї не після військової поразки, а за наявності значної переваги на полі бою.

За такої ситуації Москва могла б спробувати перетворити вже сприятливу для себе військову ситуацію на повну перемогу. Буджерин також звертала увагу на те, що переможній Росії було б легше витримати міжнародні наслідки такого рішення, ніж державі, яка зазнала поразки.

Умланд підкреслює, що цей сценарій відрізняється від поширеного на Заході уявлення про ядерний удар як останній крок держави, яку загнали в кут.

На завершення політолог застерігає західні держави від ухвалення рішень щодо підтримки України винятково під впливом страху перед можливою ядерною ескалацією. Він вважає, що такі рішення мають ґрунтуватися на реальній оцінці військової та політичної ситуації.

Нагадаємо, у липні «Главком» писав про те, як змінюється сприйняття ядерних погроз Росії на Заході. Політолог Ігор Петренко зазначав, що ядерна риторика Кремля дедалі частіше використовується як інструмент залякування, а реакція на такі заяви вже не є однозначною.

Читайте також:

Теги: росія зброя ядерна зброя держава Україна озброєння Москва погрози

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки російського удару по АЗС
«Вагомі втрати». Шмигаль розповів, скільки українських АЗС уразила Росія
21 серпня, 19:13
Трамп підтвердив особисте рішення відправити главу ЦРУ Джона Реткліффа до Москви
Навіщо Трамп відправив директора ЦРУ до Москви: названо п'ять версій
27 серпня, 07:11
Один із найбільших НПЗ Росії у Ярославлі опинився під атакою дронів
Ярославський НПЗ атакували безпілотники (відео)
28 серпня, 07:47
Зеленський та Іващенко провели зустріч
РФ планує масштабувати виробництво балістичних ракет. Зеленський розкрив дані розвідки
28 серпня, 15:10
Постійні тривоги вплинули на роботу Верховної Ради
Верховна Рада змінила роботу через постійні повітряні тривоги
31 серпня, 16:49
Восени 2026 року прямі рейси з Росії будуть доступні до 42 країн
Ультиматум Зеленського. Скільки країн мають пряме авіасполучення з РФ (список)
2 вересня, 11:35

Політика

Хусити атакували Саудівську Аравію: біля аеропорту спалахнула пожежа
Хусити атакували Саудівську Аравію: біля аеропорту спалахнула пожежа
Масована атака дронів: у Підмосков’ї палає складський комплекс
Масована атака дронів: у Підмосков’ї палає складський комплекс
Німецький політолог пояснив, чому Кремль не наважується на ядерний удар
Німецький політолог пояснив, чому Кремль не наважується на ядерний удар
«Цькування українців має межі»: міністр оборони Польщі емоційно відповів опозиції
«Цькування українців має межі»: міністр оборони Польщі емоційно відповів опозиції
Вибори у РФ: журналісти заявили про масові вкидання бюлетенів
Вибори у РФ: журналісти заявили про масові вкидання бюлетенів
Німеччина готується до війни? Бундесвер почав медогляд 18-річних
Німеччина готується до війни? Бундесвер почав медогляд 18-річних

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
178K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
135K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua