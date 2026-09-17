США назвали спосіб наблизити Україну та Росію до мирної угоди

Посол США при НАТО Метью Віттакер заявив, що наблизити Україну та Росію до мирної угоди може низка окремих домовленостей про припинення вогню

Вашингтон бачить можливість зрушити переговори з глухого кута через домовленості, які стосуватимуться окремих видів цілей

Україна та Росія наразі не можуть дійти згоди щодо завершення війни, а попередні спроби домовитися про мирну угоду зайшли у глухий кут. Водночас наблизити сторони до ширшого врегулювання можуть окремі домовленості про припинення вогню. Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Віттакер в ефірі Fox News, повідомляє «Главком».

За словами Віттакера, нинішня ситуація склалася одразу через кілька факторів. Один із них полягає в тому, що Україна та Росія намагаються покращити свої позиції на полі бою.

Американський дипломат звернув увагу, що обидві сторони періодично повідомляють про нові результати на фронті. Водночас ще одним фактором, який впливає на мирні зусилля, стала підготовка до важливого зимового періоду.

За оцінкою Віттакера, Росія розраховує досягти суттєвих результатів узимку, якщо її стратегія виявиться успішною. Водночас постійний представник США при НАТО вважає, що наблизити Україну та Росію до остаточного мирного врегулювання може низка окремих домовленостей про припинення вогню.

Зокрема, такі домовленості можуть стосуватися припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, лікарнях та інших цивільних об'єктах. За оцінкою Віттакера, поступове досягнення домовленостей щодо окремих напрямів могло б допомогти сторонам просунутися до ширшого врегулювання.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив про нібито досягнуту між Україною та Росією домовленість щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.