Україна прикро програла Угорщині у Лізі націй

Синьо-жовті до останнього билися проти угорців, але все ж не змогли перемогти у Словаччині

Збірна України на останніх хвилинах втратила нічию проти Угорщини, поступившись Угорщині з рахунком 1:2 у домашньому матчі у Трнаві. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Збірна України активніше розпочала матч і в перші хвилини більше контролювала м’яч. Команда створила кілька перспективних підходів до воріт Угорщини, а найкращий момент виник на 11-й хвилині: Очеретько пробив із-за меж штрафного та влучив у поперечину. Ще в одному епізоді Пономаренко не зміг замкнути простріл ударом п’ятою з лінії воротарського.

Угорці довго не створювали серйозної загрози та вперше пробили по воротах лише на 45-й хвилині. Україна при цьому продовжувала шукати свої моменти через фланги та контратаки, проте до перерви відкрити рахунок не вдалося.

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Після перерви Угорщина скористалася одним із перших небезпечних випадів: на 52-й хвилині Мартон Тот отримав розрізну передачу, вийшов віч-на-віч із Трубіним і пробив під голкіпером, через що рахунок став 0:1.

Українці після пропущеного м’яча продовжили контролювати гру, а після серії замін додали в атаці. Тиск зрештою приніс результат на 83-й хвилині. Піхальонок подав із кутового, а Яремчук головою переправив м’яч у ворота та зрівняв рахунок. Здавалося, Україна могла розвинути успіх або закріпити нічию, однак уже за дві хвилини після навісу Роланда Тота помилився Сарапій, чим скористався Чингер, зробивши рахунок 1:2. До фінального свистка відігратися українцям не вдалося, тож Україна поступилася у принциповому матчі.

Ліга націй УЄФА 2026/2027. Четвертий тур

Україна – Угорщина 1:2 (0:0)

Голи: Яремчук (83) – Тот (52), Чінгер (85)

Нагадаємо, що Андреа Мальдера перед матчем з Угорщиною розповів про серйозні кадрові проблеми.