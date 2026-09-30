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Пентагон в останній момент розблокував $400 млн для України – сенатор

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Пентагон в останній момент розблокував $400 млн для України – сенатор
Пентагон затягнув із допомогою Україні до останнього
фото: АР

Ще наприкінці липня жодна частина передбачених Конгресом коштів не була виділена

Пентагон майже до завершення фінансового року затримував розподіл близько $400 млн оборонної допомоги Україні, передбаченої Конгресом. У підсумку майже всі кошти були розподілені лише напередодні крайнього терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського сенатора Кріса Кунса, яку наводить The Washington Sun.

Представники Міністерства оборони США повідомили Кунсу, який входить до підкомітету Сенату з питань оборонних асигнувань, що до кінця фінансового року було розподілено 99,8% передбаченого для України фінансування.

Сенатор розкритикував Пентагон за те, що процес затягнувся практично до останнього можливого дня. «Те, що вони нарешті це роблять, ніби в останній можливий день, говорить вам усе, що потрібно знати про ці стосунки», – сказав Кунс.

За словами сенатора, Пентагон зобов'язався спрямувати майже всі $400 млн допомоги, передбаченої Конгресом для України, лише за день до закінчення терміну дії цих коштів.

Ще наприкінці липня жодна частина фінансування не була розподілена. За даними Reuters, минулого тижня Пентагон зобов'язався виділити $307 млн та планував розподілити решту $93 млн до крайнього терміну – 30 вересня.

Американські законодавці від обох партій протягом кількох місяців тиснули на Міністерство оборони, вимагаючи пришвидшити процес.

Ще 30 квітня під час слухань у Комітеті Сенату з питань збройних сил контролер Пентагону Джулс Херст заявив, що фінансування нещодавно було виділено і буде «запущено дуже скоро».

Однак згодом Міністерство оборони пропустило встановлений ним самим крайній термін 15 травня для надання Конгресу плану використання коштів.

Згідно з планом Пентагону, $200 млн передбачено на зброю, боєприпаси та вибухівку. Ще $99,9 млн мають піти на транспортні засоби, запасні частини та обладнання, а $100 млн – на послуги, зокрема транспортування військової техніки.

Пізніші контракти передбачають наступальне озброєння та запасні частини для бронетехніки. Водночас перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot до них не увійшли.

Кунс також повідомив, що Пентагон передав законодавцям певну інформацію про те, як саме планується використати фінансування. Водночас сенатор зазначив, що ще не встиг детально її проаналізувати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ракети-перехоплювачі для систем Patriot не включили до цього пакета американської військової допомоги Україні.

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Теги: США військова допомога Україна

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