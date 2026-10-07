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МЗС України зробило заяву стосовно можливих переговорів з РФ в жовтні

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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МЗС України зробило заяву стосовно можливих переговорів з РФ в жовтні
США запропонували провести переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах в кінці жовтня, а Україна підтримала це рішення
фото: Reuters

Київ підтвердив готовність до тристоронньої зустрічі та чекає на відповідь Москви

Україна готова провести тристоронню зустріч зі США та Росією вже у жовтні. Київ не бачить перешкод для участі в таких переговорах, однак наразі очікує на позицію російської сторони. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час зустрічі з журналістами, передає «Главком».

«Що стосується тристоронньої зустрічі, підтверджу ще раз готовність України взяти участь у зустрічі в такому форматі, як і раніше», – сказав Тихий.

За його словами, йдеться про формат Україна – Росія – Сполучені Штати. МЗС вважає, що найбільший результат для досягнення миру могла б дати зустріч на рівні лідерів держав. Водночас Україна готова до переговорів і на інших представницьких рівнях.

«З боку України жодних перешкод немає. Ми чекаємо станом на зараз російської позиції. Повторюю те, що казав президент України днями. Хотіли би, щоб ця зустріч відбулася в жовтні», – зазначив речник МЗС.

Тихий також наголосив, що Україна готова працювати над реальним припиненням війни. За його словами, Київ погоджується на кілька можливих форматів припинення вогню.

Зокрема, Україна підтверджує готовність до повного та безумовного припинення вогню, на яке погодилася ще в березні 2025 року під час переговорів у Джидді. Для його реалізації, за словами Тихого, потрібна дзеркальна згода Росії.

Крім того, опрацьовуються окремі формати перемир'я. Серед них – безпека судноплавства в Чорному морі, над якою Україна працює спільно з Туреччиною та Єгиптом, а також пропозиції щодо енергетичного та продовольчого перемир'я за участю Індії. Окремо обговорюється американська ініціатива щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

«Потрібна згода російської сторони на ці модальності», – пояснив речник МЗС.

Напередодні президент Володимир Зеленський також підтверджував готовність України до тристоронньої технічної зустрічі до кінця жовтня. За його словами, американська сторона запропонувала провести переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах або іншій країні, яку запропонують США. Київ погодився на такий формат і очікує на відповідь Росії.

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Теги: МЗС росія США війна Україна переговори

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