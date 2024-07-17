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Після провалу на Харківщині, Кремль створює санітарну зону під Білгородом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Після провалу на Харківщині, Кремль створює санітарну зону під Білгородом
Влада Білгородщини заборонила в'їзд у прикордонні села
фото: з відкритих джерел

З квітня 2023 по квітень 2024 року російські війська випадково скинули на Білгородську область 38 авіабомб

Російський диктатор Володимир Путін збирався ще у березні створити у Харківській області «санітарну зону». Уже в травні почався наступ росіян на цей український регіон. А тепер у Білгородській області РФ закривають в'їзд у прикордонні села регіону через «складну ситуацію». Про це пише «Медуза».

Як зазначає видання, інтенсивність обстрілів Білгородської області з боку ЗСУ зростає і це змусило губернатора регіону В'ячеслава Гладкова вжити низку заходів. Зокрема, вчора, 16 липня, заборонено в'їзд у прикордонні села.

Як наголошується, раніше Гладков уже розпорядився про роздачу вогнегасників жителям прикордонних сіл, щоб вони самі гасили пожежі, що виникають під час атак дронів, – тому що рятувальники часто не можуть дістатися до місця. Губернатор стверджує, що затримки в дорозі співробітників МНС нібито пов'язані із загрозою повторного удару.

«Було закуплено близько п'яти тис. вогнегасників. Деякі жителі Білгородської області назвали такий захід «знущанням». Але Гладков відповів, що про це просили самі селяни і що він сам побачив, як це працює», – ідеться в публікації.

Зазначається, що зараз ідеться, по суті, про створення санітарної зони.

Як пише видання, населені пункти Білгородської області, які межують з Україною, регулярно піддаються обстрілу. Переважно в Грайворонському і Шебекинському округах. При цьому, ще в березні жителі Грайворона «запустили« петицію. У ній, звертаючись до кремлівського диктатора Володимира Путіна, вони написали, що місто «практично знищене» і просять не кидати їх «у біді».

«Атакам регулярно піддається і Білгород – а його жителі скаржаться, що в місті не вистачає укриттів. Крім того, регіон страждає і від російських авіабомб, випадково скинутих літаками, що летять обстрілювати Україну», - зазначає видання.

Зокрема, згідно з інформацією української розвідки, з квітня 2023 по квітень 2024 року російські війська випадково скинули на Білгородську область 38 авіабомб. За інформацією «Медузи», від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до липня 2024 року в Бєлгородській області загинуло 200 мирних жителів, а приблизно 1,1 тис. осіб постраждали від обстрілів.

Місцевих жителів відправляють у пункти тимчасового розміщення і, станом на 15 липня, у них проживало 2500 осіб: 1500 у Бєлгородській області, решта - в інших регіонах РФ.

ЗМІ звертає увагу – ще в березні Путін заявив, що для захисту від обстрілів прикордонних територій РФ потрібно створити «санітарну зону» на територіях, «які сьогодні контролює українська влада». У травні війська РФ почали новий наступ у Харківській області, а за тиждень Путін заявив, що він пов'язаний саме зі створенням зазначеної «зони».

«10 липня прес-секретар президента Дмитро Пєсков заявив, що «робота в цьому напрямку ведеться», але вона "розтягнута в часі», – пише «Медуза». А через шість днів, 16 липня, Гладков оголосив про обмеження в'їзду в 14 сіл із "вкрай складною оперативною ситуацією». Пропускати туди будуть тільки дорослих чоловіків за жорстким регламентом: у броньованому автомобілі з РЕБом, у засобах індивідуального захисту - бронежилеті та касці – і в супроводі військових і представників муніципалітетів. До списку потрапили села Шебекинського і Грайворонського міських округів, а також Бєлгородського району.

Уже сьогодні, 17 липня, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що обмеження доступу до населених пунктів не означає провалу операції зі створення «санітарної зони» в Харківській області. «Ні, не означає, ця операція триває, вона триватиме до успішного завершення», – сказав Пєсков.

Він також назвав дії ЗСУ щодо захисту суверенітету України «варварськими атаками київського режиму», а обмеження доступу в Бєлгородській області – «заходами у відповідь для забезпечення безпеки населення».

Раніше повідомлялося, що у Білгородській області з початку розпочатої російським диктатором Володимиром Путіним так званої спеціальної військової операції, загинула понад 200 мирних жителів, понад 1,1 тис. отримали поранення. 

Теги: путін диктатор наступ Білгород Дмитро Пєсков

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