The Moscow Times поповнило список «небажаних організацій» у Росії

Доступ до сайту видання The Moscow Times обмежений, як повідомляється, у зв'язку з розміщенням публікацій, що містять «недостовірну» інформацію

Власником та засновником організації, за даними наглядового органу, є громадянин Нідерландів. Він також керує кількома іншими медіа-проєктами, які у РФ уже визнані «іноземними агентами» та «небажаними»

Російська генпрокуратура визнала «небажаною» неурядову організацію The Moscow Times, якій належить однойменне медіа.

Про це повідомляє «Настоящее время» із посиланням на заяву прокуратури РФ.

Власником та засновником організації, за даними наглядового органу, є громадянин Нідерландів. Він також керує кількома іншими медіа-проєктами, які у РФ уже визнані «іноземними агентами» та «небажаними».

У відомстві заявили, начебто робота видання «спрямована на дискредитацію рішень керівництва» РФ. The Moscow Times також звинувачують у співпраці з Радіо Свобода, The Insider, «Важливими історіями» та іншими медіа, які раніше були визнані «небажаними» у Росії.

Доступ до сайту видання The Moscow Times обмежений, як повідомляється, у зв'язку з розміщенням публікацій, що містять «недостовірну» інформацію, спрямовану на «дискредитацію» діяльності влади «з проведення спеціальної військової операції» (як російська влада називає повномасштабне вторгнення в Україну).

The Moscow Times – незалежне ЗМІ, яке було засноване у 1992 році та розповідало про Росію англійською мовою. 2022 року видання почало публікувати матеріали і російською мовою. Торік у листопаді The Moscow Times внесли до реєстру «іноземних агентів».

Загалом у списку «небажаних» у Росії числяться понад 160 організацій. За версією російської влади, їхня діяльність становить загрозу основ конституційного ладу, безпеки чи обороноздатності країни. Внесення до списку означає, що організації заборонено працювати в країні, а громадянам Росії заборонено співпрацювати з нею під загрозою кримінального переслідування. За співпрацю з "»ебажаними» організаціями та за їх фінансування в Росії передбачено кримінальну відповідальність – до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, письменницю Людмилу Улицьку Міністерство юстиції РФ внесло до реєстру «іноземних агентів». Про це повідомляє The Moscow Times. Російська письменниця виступила проти війни в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення Улицька виїхала з РФ і тепер живе в Німеччині.

До слова, Росія оголосила у розшук відому акторку та телеведучу Тетяну Лазарєву, яка з перших днів війни засуджує російське вторгнення до України та критикує ворожі дії РФ.