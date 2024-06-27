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Боїться замаху? Путін обзавівся кортежем-двійником для прикриття

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Боїться замаху? Путін обзавівся кортежем-двійником для прикриття
Кожен проїзд кортежу Путіна надовго паралізує автомобільний рух у районі його переміщення
фото з відкритих джерел

У червні Путін почав літати Росією у супроводі винищувачів: як мінімум один літак «Су-30СМ», що летів разом з бортом №1, сфотографували жителі Якутська

Журналіст кремлівського пулу натякнув на існування другого кортежу Путіна, який необхідний для відволікання уваги від основного.

Як повідомляє «Агентство» з посиланням на кореспондента «Комерсанта» Андрія Колесникова, приблизно за пів години до появи перших повідомлень про приїзд Путіна в один із храмів Москви в телеграм-каналах з'явилося відео проїзду кортежу президента російською столицею. «Справжній кортеж» у цей час  вже був у Сергієвому Посаді. 

«У цей час Telegram-канали повідомляли, що кортеж президента Росії щойно бачили на Новому Арбаті. Тим часом, справжній кортеж Путіна якраз в'їжджав на територію лаври», – написав Колесников.

Телеграм-канал кремлівського пулу «РИА Новости» опублікував відео з кортежем Путіна у центрі Москви о 17:12. Щоправда, відео зняли не на Новому Арбаті, а на проспекті Миру. А о 17:49 той же канал опублікував ролик, на якому президент уже йшов лаврою.

Якщо припустити, що кортеж Путіна був один, то виходить, що за 37 хвилин він пройшов шлях у 72 км, після чого швидко вийшов з машини і почав прогулянку Лаврою. Згідно з сервісом «Яндекс.Карти», у звичайних водіїв той же шлях без заторів займає близько години.

Крім того, привертає увагу той факт, що на відео із центру Москви у президента порівняно невеликий кортеж – лише 10 автівок, лише один лімузин, немає ні швидких, ні мікроавтобусів. Наприклад, 5 червня у Санкт-Петербурзі у кортежі було не менше 20 автомобілів. А в Калінінграді 2022 року в кортежі було два лімузини.

Два лімузини були і при поверненні Путіна з Сергієва Посада, свідчить відео іншого прокремлівського каналу «Маяк». Цікаво, що  кортеж, що повертався назад, виявився довшим – не менше 12 машин у частині, яка потрапила на відео (частина кортежу на відео не потрапила).

Російський паблік зазначає, що у червні Путін почав літати Росією у супроводі винищувачів: як мінімум один літак «Су-30СМ», що летів разом з бортом №1, зняли жителі Якутська. Це був перший підтверджений візуально випадок початку війни, коли борт Путіна під час візиту до російського регіону супроводжують військові літаки. До цього винищувачі супроводжували президента лише за кордоном.

Також наголошується, що кожен проїзд кортежу Путіна надовго паралізує автомобільний рух у районі його переміщення.

Нагажаємо, після повномасштабного вторгнення диктатора Володимира Путіна в Україну у росіян зникла «ілюзія безпеки». Жага диктатора до тоталітарного контролю відволікала Федеральну службу безпеки РФ від її антитерористичних обов’язків і знизила її ефективність як органу безпеки. Про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

Також повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін уникає коментувати останні вибухи у тимчасово окупованому Криму та події у Дагестані. Диктатор скасував усі особливі звернення до народу. Про це повідомив прессекратр Путіна Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.

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Теги: путін літак машини військові президент

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