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Влада Білгородщини порахувала кількість жертв путінської спецоперації в області

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Влада Білгородщини порахувала кількість жертв путінської спецоперації в області
Через розпочату Путіним війну понад 1,1 тисячі мирних жителів Білгородщини отримали поранення
фото: з відкритих джерел

Губернатор Гладков поскаржився, що через розпочату Путіним війну,  Білгородська область майже щодня перебуває під обстрілами

У Білгородській області з початку розпочатої російським диктатором Володимиром Путіним так званої спеціальної військової операції, загинула понад 200 мирних жителів, понад 1,1 тис. отримали поранення. Про це  повідомив губернатор Білгородщини В'ячеслав Гладков, кого цитують росЗМІ.

«Понад 1,1 тисячі мирних жителів отримали поранення, понад 200 осіб загинули», – йдеться у повідомленні

Гладков поскаржився, що через розпочату Путіним війну,  Білгородська область майже щодня перебуває під обстрілами. Насамперед страждають мирні жителі та цивільна інфраструктура.

До відома, 9 липня у російському Білгороді пізно ввечері пролунали вибухи, спрацювала російська ППО.я

Нагадаємо, у ніч проти 1 липня безпілотники бійців української розвідки атакували Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова у Білгородській області.

Як повідомлялося, у ніч на 25 червня БпЛА нібито атакували російський Білгород, внаслідок чого постраждала жінка та пошкоджено багатоквартирний будинок.

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Теги: смерть війна Білгород

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