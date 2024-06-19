Корейський чиновник вигнав путінських міністрів із зали засідань (відео)

Російські міністри обурилися, що їх попросили вийти із зали до приходу Кім Чен Ина

Першим до зали ввійшов міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров

Північнокорейський чиновник вигнав із зали засідань міністрів уряду РФ, які поспішили зайняти приміщення до того, як туди увійшов лідер КНДР Кім Чен Ин. Кадри інциденту потрапили на пряму трансляцію, яку проводили ЗМІ Північної Кореї.

Як видно на відео, першим до зали ввійшов міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров і охаючи від втоми, сів за стіл. Потім почав нарікати, що чимось забруднився. Поруч із Лавровим сідають перший віце-прем'єр Денис Мантуров та віце-прем'єр Віталій Савельєв. На кадрах трансляції також помітні віце-прем'єр Олександр Новак, міністр оборони Андрій Білоусов, міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко та голова Роскосмосу Юрій Борисов.

«Війдіть у хол», — незабаром командує російським міністрам північнокорейський чиновник, який перебуває за кадром.

👀Корейський чиновник вигнав путінських міністрів, які увійшли до зали раніше лідера КНДР. pic.twitter.com/SQDaYkJCjy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 19, 2024

А навіщо ми сюди зайшли? Ви б відразу попередили…», – здивувався російський міністр.

«Спочатку увійде наш керівник», – пояснив північнокорейський чиновник.

На цих словах трансляція переривається, після чого йдуть кадри порожньої зали засідань, де трохи пізніше починаються російсько-корейські переговори в розширеному складі на чолі з Володимиром Путіним і Кім Чен Ином.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеохопне стратегічне партнерство. Зокрема, документ передбачає взаємну військову допомогу в разі агресії проти Пхеньяна або Москви.

Нагадаємо, у ввечері 18 червня російський диктатор Володимир Путін прибув до Північної Кореї. Це перша поїздка президента РФ до КНДР за останні 24 роки. В аеропорту російського диктатора особисто зустрічав Кім Чен Ин.