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«Спроби вбити були». Буданов розповів про замахи на Путіна

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Спроби вбити були». Буданов розповів про замахи на Путіна
Спроби вбити Путіна були, утім – невдалі
фото: EPA

Головний розвідник країни пояснив, чому росіяни так бояться втратити Путіна

Головне управління розвідки Міноборони України знає про замахи на Володимира Путіна. Спроби вбити російського диктатора були, але поки що невдалі. Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю nv.ua.

«Вони (спроби вбити Путіна, – ред.) були, але, як бачите, поки що невдалі», – розповів головний розвідник країни.

На запитання, чи не є Путін такою вже компромісною фігурою для свого оточення та «третейським суддею, який усіх влаштовує», Буданов відповів: «Це не про компроміс уже давно».

Як приклад, очільник ГУР пригадав розповіді своєї бабусі, яка ще застала смерть Йосипа Сталіна: «Вона казала, людям тоді здавалося, що весь їхній світ завалився, не було зрозуміло, як жити далі. Путін при владі понад 20 років, тому це буде дуже схоже відчуття, а зараз у росіян існує страх втратити його, бо він гарант їхньої життєвої стабільності».

Нагадаємо, що нещодавно журналіст кремлівського пулу натякнув на існування другого кортежу Путіна, який необхідний для відволікання уваги від основного. Крім того, у червні Путін почав літати Росією у супроводі винищувачів: як мінімум один літак «Су-30СМ», що летів разом з бортом №1, зняли жителі Якутська. Це був перший підтверджений візуально випадок початку війни, коли борт Путіна під час візиту до російського регіону супроводжують військові літаки. До цього винищувачі супроводжували президента лише за кордоном.

Раніше Путін звільнив генерала ФСБ, якого Буданов називав «дуже проблемним» для України. У керівництві п’ятої служби Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), яка спеціалізується на зборі розвідданих у РФ та країнах колишнього Радянського Союзу, відбулися кадрові зміни. Колишній співробітник російських спецслужб Сергій Бесєда офіційно пішов у відставку з посади начальника п’ятої служби за віком і став особистим радником голови ФСБ Росії Олександра Бортнікова. За даними ЗМІ, Бєсєду на посаді глави п’ятої служби ФСБ змінив Олексій Комков.

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Теги: путін Кирило Буданов вбивство

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